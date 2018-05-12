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  5. Серия B
Стадион:
Про Верчелли
1:0
Второй тайм: 57'
Тернана
0'
17' Желтая карточка
Синьорини Андреа
1:0
42' Пенальти
Вивес Джузеппе
54' Желтая карточка
Гатто Массимилиано
57'
Второй тайм
Желтая карточка
54'
Гатто Массимилиано получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Вивес Джузеппе из команды Про Верчелли забивает с точки!
25'
Про Верчелли делает замену. Alfredo Bifulco уходит с поля, а Кануте Мамаду выходит на его замену.
Желтая карточка
17'
Синьорини Андреа получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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