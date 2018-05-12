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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Сильвио Пиола
1:0
Второй тайм: 57'
17' Желтая карточкаСиньорини Андреа
1:0
42' ПенальтиВивес Джузеппе
54' Желтая карточкаГатто Массимилиано
|
17'
42'
1:0
Состав команд
13
Гоцци
Симоне
33
Reginaldo
IV
Про Верчелли 4-3-3
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 3 Маммарелла Карло Защитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 21 Гладестони Эстеван Полузащитник
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- 33 Reginaldo IV Нападающий
- 19 Гатто Массимилиано Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 11 Ровини Эмануэле Нападающий
- 4 Кануте Мамаду Нападающий
- 10 Кастилья Лука Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 36 Erik Gerbi
- 6 Алькибиаде Раффаэле
- 31 Davide De Marino
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Тернана 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Marco Bleve Вратарь
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 7 Giuseppe Statella Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 28 Matteo Capitani
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 05.05.2018 Специя 5:1 Про Верчелли СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 28.04.2018 Про Верчелли 1:0 Парма СB
- 21.04.2018 Виртус Энтелла 3:2 Про Верчелли СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
Тернана (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 01.05.2018 Парма 2:0 Тернана СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
Последние игры между собой
Про Верчелли: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Тернана: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли Серия B
- 04.03.2017 Тернана 1:2 Про Верчелли Серия B
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана Серия B
- 19.04.2016 Тернана 2:2 Про Верчелли Серия B
- 05.12.2015 Про Верчелли 1:2 Тернана Серия B
- 09.05.2015 Тернана 0:1 Про Верчелли Серия B
- 20.12.2014 Про Верчелли 2:1 Тернана Серия B
- 30.12.2012 Тернана 4:2 Про Верчелли Серия B
- 25.08.2012 Про Верчелли 1:0 Тернана Серия B
- 22.04.2012 Про Верчелли 0:0 Тернана Lega Pro C1/A
Про Верчелли
Тернана
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|41
|22
|14
|5
|84 - 48
|80
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|41
|19
|14
|8
|63 - 45
|71
|3.
|Палермо
|0:0
|41
|17
|17
|7
|57 - 39
|68
|4.
|Парма
|0:0
|41
|19
|10
|12
|54 - 37
|67
|5.
|Венеция
|1:2
|41
|17
|15
|9
|56 - 39
|66
|6.
|Бари
|0:0
|41
|17
|14
|10
|57 - 47
|65
|7.
|Читтаделла
|1:1
|41
|17
|12
|12
|59 - 48
|63
|8.
|Перуджа
|1:0
|41
|17
|11
|13
|66 - 55
|62
|9.
|Фоджа
|1:0
|41
|16
|9
|16
|64 - 66
|57
|10.
|Специя
|41
|13
|14
|14
|46 - 43
|53
|11.
|Карпи
|1:1
|41
|12
|16
|13
|32 - 44
|52
|12.
|Салернитана
|0:1
|41
|11
|18
|12
|51 - 56
|51
|13.
|Брешия
|0:0
|41
|11
|15
|15
|41 - 50
|48
|14.
|Кремонезе
|2:1
|41
|9
|21
|11
|45 - 46
|48
|15.
|Пескара
|0:1
|41
|11
|14
|16
|50 - 64
|47
|16.
|Чезена
|0:0
|41
|10
|17
|14
|54 - 61
|47
|17.
|Асколи
|1:0
|41
|11
|12
|18
|40 - 60
|45
|18.
|Авеллино
|41
|10
|15
|16
|47 - 59
|45
|19.
|Новара
|0:1
|41
|10
|13
|18
|41 - 51
|43
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1
|41
|9
|14
|18
|40 - 54
|41
|21.
|Про Верчелли
|1:0
|41
|9
|13
|19
|46 - 67
|40
|22.
|Тернана
|0:1
|41
|7
|16
|18
|60 - 74
|37
Второй тайм
54'
Гатто Массимилиано получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Вивес Джузеппе из команды Про Верчелли забивает с точки!
25'
Про Верчелли делает замену. Alfredo Bifulco уходит с поля, а Кануте Мамаду выходит на его замену.
17'
Синьорини Андреа получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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