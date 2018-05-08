Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Милан

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Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
Предыдущие игры
Аталанта (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.05.2018 Лацио 1:1 Аталанта СA
- 29.04.2018 Аталанта 3:1 Дженоа СA
- 22.04.2018 Аталанта 2:1 Торино СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
- 07.04.2018 СПАЛ 2013 1:1 Аталанта СA
- 03.04.2018 Аталанта 1:2 Сампдория СA
- 31.03.2018 Аталанта 2:0 Удинезе СA
- 18.03.2018 Верона 0:5 Аталанта СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Болонья 0:1 Аталанта СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 22.02.2018 Аталанта 1:1 Боруссия Д ЛЕ
- 18.02.2018 Аталанта 1:1 Фиорентина СA
- 15.02.2018 Боруссия Д 3:2 Аталанта ЛЕ
- 10.02.2018 Кротоне 1:1 Аталанта СA
- 04.02.2018 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Сассуоло 0:3 Аталанта СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
Милан (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан КИ
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта Серия A
- 13.05.2017 Аталанта 1:1 Милан Серия A
- 17.12.2016 Милан 0:0 Аталанта Серия A
- 03.04.2016 Аталанта 2:1 Милан Серия A
- 07.11.2015 Милан 0:0 Аталанта Серия A
- 30.05.2015 Аталанта 1:3 Милан Серия A
- 18.01.2015 Милан 0:1 Аталанта Серия A
- 11.05.2014 Аталанта 2:1 Милан Серия A
- 06.01.2014 Милан 3:0 Аталанта Серия A
- 27.01.2013 Аталанта 0:1 Милан Серия A
- 15.09.2012 Милан 0:1 Аталанта Серия A
- 02.05.2012 Милан 2:0 Аталанта Серия A
- 08.01.2012 Аталанта 0:2 Милан Серия A
- 28.02.2010 Милан 3:1 Аталанта Серия A
- 04.10.2009 Аталанта 1:1 Милан Серия A
- 08.03.2009 Милан 3:0 Аталанта Серия A
- 26.10.2008 Аталанта 0:1 Милан Серия A
- 30.03.2008 Милан 1:2 Аталанта Серия A
- 23.01.2008 Аталанта 2:1 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|29
|4
|3
|84 - 23
|91
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|73 - 28
|85
|3.
|Рома
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|60 - 28
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|36
|21
|8
|7
|85 - 44
|71
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|62 - 26
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|50 - 40
|60
|7.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|56 - 37
|59
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|53 - 40
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 55
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|15
|10
|50 - 44
|48
|11.
|Дженоа
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|32 - 40
|41
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|27 - 57
|40
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|39 - 49
|39
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|7
|14
|15
|35 - 56
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|4
|22
|46 - 63
|34
|16.
|Кротоне
|Заявка
|36
|9
|7
|20
|37 - 62
|34
|17.
|Кьево
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|33 - 58
|34
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|31 - 61
|33
|19.
|Верона
|Заявка
|36
|7
|4
|25
|29 - 75
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|36
|5
|3
|28
|32 - 83
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - МиланДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Аталанта - Милан
Аталанта
23.9% (16)
Ничья:
34.3% (23)
Милан
41.8% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.3% (21)
1:2 Милан:
23.9% (16)
2:1 Аталанта:
17.9% (12)
0:1 Милан:
9% (6)
0:2 Милан:
6% (4)
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