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Стадион:
Аталанта
 
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Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Милан

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Аталанта - Милан
Аталанта
23.9% (16)
Ничья:
34.3% (23)
Милан
41.8% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.3% (21)
Милан:
23.9% (16)
Аталанта:
17.9% (12)
Милан:
9% (6)
Милан:
6% (4)
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