Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
0:1
22' ГолГрасси Альберто
27' Желтая карточкаСкьявон Эрос
60' Желтая карточкаРинкон Томас
66' Желтая карточкаЛуис Эвертон
1:1
68' ГолБелотти Андреа
68' Желтая карточкаЦионек Тьяго
78' Желтая карточкаКуртич Ясмин
83' Желтая карточкаМоретти Эмилиано
2:1
87' ГолДе Сильвестри Лоренцо
90' Желтая карточкаСаламон Бартош
Второй тайм
96'
Белотти Андреа из команды Торино сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Торино вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
96'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
96'
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
94'
Рефери не любит споров - именно за это Саламон Бартош сейчас получил желтую
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Аскуа Африйе
93'
93'
93'
Моретти Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Бонаццоли Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
93'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
92'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
91'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Беренгер Алекс наказан за толчок Бонаццоли Федерико
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Ляич Адем не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
89'
Тактическая замена. Грасси Альберто уходит с поля и его заменяет Бонаццоли Федерико
87'
Белотти Андреа сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Де Сильвестри Лоренцо изменил счет на табло!
87'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
87'
Отличные скиллы показывает Белотти Андреа, обводя своих соперников
87'
Назначен штрафной. Пострадал Флоккари Сержио, его свалил Моретти Эмилиано.
85'
85'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Эдера Симоне
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
83'
Моретти Эмилиано получил желтую карточку от судьи
83'
Безумный фол. Моретти Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Луис Эвертон
82'
Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Н'Кулу Николя пострадал.
80'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
79'
Белотти Андреа из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Куртич Ясмин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
78'
Безумный фол. Куртич Ясмин грубо играет против соперника. Пострадал Белотти Андреа
78'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Тактическая замена. Скьявон Эрос уходит с поля и его заменяет Скьяттарелла Паскуале
76'
Базелли Даниэле наказан за толчок Луис Эвертон
76'
76'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
Беренгер Алекс из команды Торино делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
74'
Фальке Яго имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
74'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
73'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
71'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
71'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
69'
Белотти Андреа из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
68'
Рефери не любит споров - именно за это Ционек Тьяго сейчас получил желтую
68'
Отличный командный гол!
68'
Беренгер Алекс сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Белотти Андреа изменил счет на табло!
68'
Беренгер Алекс из команды Торино делает пас партнеру.
67'
Бурдиссо Николас нанес удар головой, но Гомис Альфред спокойно отбил мяч.
67'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
66'
Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
66'
Судья свистит. Луис Эвертон атаковал сзади соперника. Это Ляич Адем заработал своей команде штрафной
66'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
64'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
64'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Луис Эвертон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
63'
Беренгер Алекс из команды Торино нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
62'
Тактическая замена. Ансальди Кристиан уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
61'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Ринкон Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
60'
Ринкон Томас наказан за толчок Грасси Альберто
60'
59'
Базелли Даниэле пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
59'
58'
Отличный пас сделал Ринкон Томас из команды Торино. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
57'
Фелипе Диас делает скидку назад вдоль ворот
57'
57'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
57'
Ционек Тьяго мяч отрикошетил от ворот
56'
56'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 в офсайде
56'
Почти гол! Ционек Тьяго пробил головой по воротам, но Сиригу Сальваторе спас!
55'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Опасность предотвращена - Моретти Эмилиано из команды Торино вступил в отбор удачно
55'
54'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Грасси Альберто
54'
53'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Ционек Тьяго наказан за толчок Ансальди Кристиан
52'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ансальди Кристиан мяч отрикошетил от ворот
51'
Почти гол! Белотти Андреа пробил головой по воротам, но Гомис Альфред спас!
51'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
49'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Палоски Альберто
48'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
47'
47'
47'
Плохо сыграл Грасси Альберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
47'
Фальке Яго из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Саламон Бартош наказан за толчок Белотти Андреа
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хорошую попытку сделал Антенуччи Мирко. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
46'
Скьявон Эрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Базелли Даниэле наказан за толчок Грасси Альберто
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
45'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
45'
44'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Белотти Андреа из команды Торино играет слишком грубо. Фелипе Диас оказался на газоне.
42'
41'
ШАНС! Ляич Адем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Отличные скиллы показывает Ляич Адем, обводя своих соперников
41'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Удар, который нанес Ансальди Кристиан, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Гомис Альфред парировал мяч в поле.
41'
Отличные скиллы показывает Ансальди Кристиан, обводя своих соперников
41'
Саламон Бартош наказан за толчок Белотти Андреа
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Скьявон Эрос наказан за толчок Ансальди Кристиан
38'
Грасси Альберто нанес удар издали, а Сиригу Сальваторе отбил его обратно в игру!
36'
Судья сигнализирует, что Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
36'
36'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
36'
Коста Филиппо делает скидку назад вдоль ворот
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
31'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино в офсайде
30'
СПАЛ 2013 совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Выглядело как неплохой момент. Белотти Андреа из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Скьявон Эрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
28'
Белотти Андреа наказан за толчок Ционек Тьяго
27'
Скьявон Эрос получает желтую карточку за игру рукой
27'
Скьявон Эрос коснулся мяча рукой.
26'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Судья сигнализирует, что Н'Кулу Николя из команды Торино поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
24'
24'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
23'
Отличный гол забил Грасси Альберто
22'
Антенуччи Мирко сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 переиграл вратаря дальним ударом!
22'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
22'
Отличные скиллы показывает Антенуччи Мирко, обводя своих соперников
21'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Судья свистит. Грасси Альберто атаковал сзади соперника. Это Базелли Даниэле заработал своей команде штрафной
20'
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена из-за технических проблем.
18'
17'
Ринкон Томас пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
17'
Луис Эвертон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Саламон Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
Отличный пас сделал Скьявон Эрос из команды СПАЛ 2013. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Судья сигнализирует, что Бурдиссо Николас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
13'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
13'
Н'Кулу Николя выбил мяч подальше от ворот.
12'
Луис Эвертон возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Луис Эвертон получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Луис Эвертон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
10'
Скьявон Эрос из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Коста Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Базелли Даниэле из команды Торино играет слишком грубо. Грасси Альберто оказался на газоне.
7'
6'
Гомис Альфред из команды СПАЛ 2013 сделал отличный сейв!
6'
Хороший удар издали нанес Фальке Яго, но отличный сейв сделал Гомис Альфред. Угловой.
6'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Ринкон Томас не смог попасть в створ ударом издали
5'
Плохо сыграл Гомис Альфред - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Назначен штрафной. Пострадал Белотти Андреа, его свалил Саламон Бартош.
4'
3'
Н'Кулу Николя наказан за толчок Антенуччи Мирко
2'
1'
1'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 2:1 СПАЛ 2013
Торино
83.8% (134)
Ничья:
11.9% (19)
СПАЛ 2013
4.4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Торино:
31.3% (50)
1:0 Торино:
31.3% (50)
2:0 Торино:
17.5% (28)
1:1 Ничья:
10% (16)
0:1 СПАЛ 2013:
2.5% (4)
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