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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
2:1
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
0:1
22' Гол
Грасси Альберто
27' Желтая карточка
Скьявон Эрос
60' Желтая карточка
Ринкон Томас
66' Желтая карточка
Луис Эвертон
1:1
68' Гол
Белотти Андреа
68' Желтая карточка
Ционек Тьяго
78' Желтая карточка
Куртич Ясмин
83' Желтая карточка
Моретти Эмилиано
2:1
87' Гол
Де Сильвестри Лоренцо
90' Желтая карточка
Саламон Бартош
90'+6
Второй тайм
96'
Белотти Андреа из команды Торино сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Торино вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
96'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
96'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
Желтая карточка
94'
Рефери не любит споров - именно за это Саламон Бартош сейчас получил желтую
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
94'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Аскуа Африйе
93'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
93'
Моретти Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Бонаццоли Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
93'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
92'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
Угловой
92'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
91'
Удар от ворот произведет Торино
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
91'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Ляич Адем не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
89'
Тактическая замена. Грасси Альберто уходит с поля и его заменяет Бонаццоли Федерико
87'
Белотти Андреа сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Де Сильвестри Лоренцо изменил счет на табло!
87'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
87'
Отличные скиллы показывает Белотти Андреа, обводя своих соперников
87'
Ляич Адем из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Назначен штрафной. Пострадал Флоккари Сержио, его свалил Моретти Эмилиано.
85'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Эдера Симоне
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
83'
Моретти Эмилиано получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Безумный фол. Моретти Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Луис Эвертон
Фол, нарушение
82'
Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Н'Кулу Николя пострадал.
80'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
79'
Белотти Андреа из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Куртич Ясмин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
78'
Безумный фол. Куртич Ясмин грубо играет против соперника. Пострадал Белотти Андреа
78'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Скьявон Эрос уходит с поля и его заменяет Скьяттарелла Паскуале
Фол, нарушение
76'
Базелли Даниэле наказан за толчок Луис Эвертон
76'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
76'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
Беренгер Алекс из команды Торино делает пас партнеру.
75'
Ляич Адем из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Фальке Яго имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
74'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
73'
Ляич Адем из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
73'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
73'
Ляич Адем из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
71'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
69'
Белотти Андреа из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Желтая карточка
68'
Рефери не любит споров - именно за это Ционек Тьяго сейчас получил желтую
68'
Отличный командный гол!
68'
Беренгер Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Белотти Андреа изменил счет на табло!
68'
Беренгер Алекс из команды Торино делает пас партнеру.
68'
Ляич Адем из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Бурдиссо Николас нанес удар головой, но Гомис Альфред спокойно отбил мяч.
67'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
Желтая карточка
66'
Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Судья свистит. Луис Эвертон атаковал сзади соперника. Это Ляич Адем заработал своей команде штрафной
66'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Ляич Адем из команды Торино отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
64'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
64'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Торино
63'
Луис Эвертон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Беренгер Алекс из команды Торино нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
62'
Тактическая замена. Ансальди Кристиан уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
61'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
60'
Ринкон Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
60'
Ринкон Томас наказан за толчок Грасси Альберто
60'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
59'
Базелли Даниэле пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
59'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
58'
Отличный пас сделал Ринкон Томас из команды Торино. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
57'
Фелипе Диас делает скидку назад вдоль ворот
57'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
57'
Ционек Тьяго мяч отрикошетил от ворот
56'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
56'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 в офсайде
56'
Почти гол! Ционек Тьяго пробил головой по воротам, но Сиригу Сальваторе спас!
Угловой
55'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Опасность предотвращена - Моретти Эмилиано из команды Торино вступил в отбор удачно
55'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
54'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Ционек Тьяго наказан за толчок Ансальди Кристиан
52'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
51'
Ансальди Кристиан мяч отрикошетил от ворот
51'
Почти гол! Белотти Андреа пробил головой по воротам, но Гомис Альфред спас!
Угловой
51'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой справа.
51'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
48'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
47'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
47'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Плохо сыграл Грасси Альберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
47'
Фальке Яго из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
46'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Саламон Бартош наказан за толчок Белотти Андреа
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хорошую попытку сделал Антенуччи Мирко. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Скьявон Эрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Базелли Даниэле наказан за толчок Грасси Альберто
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
45'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Угловой
45'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
44'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
43'
Белотти Андреа из команды Торино играет слишком грубо. Фелипе Диас оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
41'
ШАНС! Ляич Адем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Отличные скиллы показывает Ляич Адем, обводя своих соперников
41'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Удар, который нанес Ансальди Кристиан, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Гомис Альфред парировал мяч в поле.
41'
Отличные скиллы показывает Ансальди Кристиан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
41'
Саламон Бартош наказан за толчок Белотти Андреа
40'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Ляич Адем из команды Торино пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
39'
Скьявон Эрос наказан за толчок Ансальди Кристиан
38'
Грасси Альберто нанес удар издали, а Сиригу Сальваторе отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
36'
Удар от ворот произведет Торино
36'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
36'
Коста Филиппо делает скидку назад вдоль ворот
35'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Офсайд
31'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино в офсайде
30'
СПАЛ 2013 совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Выглядело как неплохой момент. Белотти Андреа из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Ляич Адем из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Скьявон Эрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Белотти Андреа наказан за толчок Ционек Тьяго
Желтая карточка
27'
Скьявон Эрос получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
27'
Скьявон Эрос коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
26'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Н'Кулу Николя из команды Торино поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
24'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
24'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
23'
Отличный гол забил Грасси Альберто
22'
Антенуччи Мирко сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 переиграл вратаря дальним ударом!
22'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
22'
Отличные скиллы показывает Антенуччи Мирко, обводя своих соперников
21'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
21'
Ляич Адем из команды Торино отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
20'
Судья свистит. Грасси Альберто атаковал сзади соперника. Это Базелли Даниэле заработал своей команде штрафной
20'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена из-за технических проблем.
18'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ринкон Томас пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
17'
Луис Эвертон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой справа.
16'
Саламон Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
15'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Удар от ворот произведет Торино
15'
Отличный пас сделал Скьявон Эрос из команды СПАЛ 2013. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Бурдиссо Николас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
13'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ляич Адем из команды Торино отправил кросс в штрафную...
13'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
13'
Н'Кулу Николя выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
12'
Луис Эвертон возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Луис Эвертон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Луис Эвертон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
10'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
10'
Скьявон Эрос из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Коста Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
8'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
8'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Базелли Даниэле из команды Торино играет слишком грубо. Грасси Альберто оказался на газоне.
7'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
7'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
6'
Гомис Альфред из команды СПАЛ 2013 сделал отличный сейв!
6'
Хороший удар издали нанес Фальке Яго, но отличный сейв сделал Гомис Альфред. Угловой.
6'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
5'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Ринкон Томас не смог попасть в створ ударом издали
5'
Плохо сыграл Гомис Альфред - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
4'
Назначен штрафной. Пострадал Белотти Андреа, его свалил Саламон Бартош.
4'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Н'Кулу Николя наказан за толчок Антенуччи Мирко
2'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
1'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Ляич Адем из команды Торино отправил кросс в штрафную...
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 2:1 СПАЛ 2013
Торино
83.8% (134)
Ничья:
11.9% (19)
СПАЛ 2013
4.4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
31.3% (50)
Торино:
31.3% (50)
Торино:
17.5% (28)
Ничья:
10% (16)
СПАЛ 2013:
2.5% (4)
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