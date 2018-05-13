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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Болонья
1:2
Конец матча
Кьево
0'
1:0
12' Пенальти
Верди Симоне
14' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
17' Желтая карточка
Дайнелли Дарио
22' Желтая карточка
Хеландер Филип
1:1
48' Гол
Джаккерини Эммануэле
48' Желтая карточка
Джаккерини Эммануэле
1:2
60' Гол
Инглезе Роберто
63' Желтая карточка
Ригони Никола
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Кьево заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Авенатти Фелипе из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
95'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
93'
Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.

93'
Гобби Массимо из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Кьево
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Депаоли Фабио получил травму и заменен. Цесар Боштян выходит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
ШАНС! Фалетти Сезар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Авенатти Фелипе из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
88'
Кастро Лукас наказан за толчок Поли Андреа
Фол, нарушение
88'
Кастро Лукас наказан за толчок М'Байе Ибрахим
87'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
85'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Верди Симоне нанес удар издали, а Соррентино Стефано отбил его обратно в игру!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Авенатти Фелипе из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
84'
Кастро Лукас пробует нанести удар издали, но Миранте Антонио держит все под контролем
84'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Тактическая замена. Инглезе Роберто уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
Фол, нарушение
82'
Пульгар Эрик из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Кастро Лукас пострадал.
Фол, нарушение
81'
Судья свистит. Пульгар Эрик атаковал сзади соперника. Это Инглезе Роберто заработал своей команде штрафной
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
80'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
80'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Кьево
78'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Донса Годфред из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
77'
Инглезе Роберто нанес удар головой, но Миранте Антонио спокойно отбил мяч.
76'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Хетемай Перпарим из команды Кьево не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Тактическая замена. Паласио Родриго уходит с поля и его заменяет Донса Годфред
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
74'
Фалетти Сезар из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Соррентино Стефано пострадал.
73'
Паласио Родриго из команды Болонья отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Поли Андреа из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
70'
Паласио Родриго из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Томович Ненад пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Джаккерини Эммануэле уходит с поля и его заменяет Бастьен Самюэль
68'
Фалетти Сезар из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Авенатти Фелипе из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Паласио Родриго из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Кастро Лукас пострадал.
66'
Авенатти Фелипе из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
66'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Кастро Лукас наказан за толчок Фалетти Сезар
65'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
65'
Масина Адам из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Гобби Массимо пострадал.
64'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Ригони Никола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
63'
Ригони Никола из команды Кьево играет слишком грубо. Паласио Родриго оказался на газоне.
62'
Тактическая замена. Джемаили Блерим уходит с поля и его заменяет Фалетти Сезар
62'
Как он промахнулся? Де Майо Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
62'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Хетемай Перпарим атаковал сзади соперника. Это Верди Симоне заработал своей команде штрафной
60'
Гобби Массимо сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Инглезе Роберто изменил счет на табло!
60'
Отличные скиллы показывает Инглезе Роберто, обводя своих соперников
60'
Гобби Массимо из команды Кьево делает отличный кросс...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
59'
Инглезе Роберто оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Миранте Антонио перевел мяч на угловой.
59'
Гобби Массимо из команды Кьево делает отличный кросс...
58'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
58'
Кастро Лукас из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
57'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
57'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
56'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бирса Вальтер из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.
55'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
54'
Судья свистит. Хетемай Перпарим атаковал сзади соперника. Это М'Байе Ибрахим заработал своей команде штрафной
54'
Кастро Лукас из команды Кьево отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Тактическая замена. Дестро Маттиа уходит с поля и его заменяет Авенатти Фелипе
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
48'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
48'
Кастро Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Джаккерини Эммануэле классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
48'
Кастро Лукас из команды Кьево делает отличный кросс...
Фол, нарушение
46'
Масина Адам из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Дайнелли Дарио пострадал.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Болонья играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
45'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Гобби Массимо из команды Кьево делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
44'
Бирса Вальтер из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Поли Андреа пострадал.
42'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
41'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
41'
М'Байе Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
41'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
40'
ШАНС! Бирса Вальтер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Удар от ворот произведет Кьево
39'
Паласио Родриго из команды Болонья делает неудачный навес.
39'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Инглезе Роберто из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Хеландер Филип пострадал.
38'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Инглезе Роберто наказан за толчок М'Байе Ибрахим
Угловой
37'
Гобби Массимо из команды Кьево подал угловой слева.
36'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Паласио Родриго наказан за толчок Кастро Лукас
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Отличный пас сделал Масина Адам из команды Болонья. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
33'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает пас партнеру.
32'
Бирса Вальтер из команды Кьево попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Миранте Антонио все равно смог отбить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Кастро Лукас упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
27'
Почти гол! Кастро Лукас пробил головой по воротам, но Миранте Антонио спас!
Угловой
27'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
27'
Де Майо Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Пульгар Эрик
26'
Удар от ворот произведет Болонья
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Кастро Лукас не смог попасть в створ ударом издали
25'
Хеландер Филип из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Отличные скиллы показывает Джаккерини Эммануэле, обводя своих соперников
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Верди Симоне
23'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
23'
Хетемай Перпарим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Хеландер Филип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Хеландер Филип грубо играет против соперника. Пострадал Хетемай Перпарим
22'
Соррентино Стефано не дал случится голу! Дестро Маттиа должен был забивать, но Соррентино Стефано сделал отличный сейв
22'
Верди Симоне из команды Болонья делает пас партнеру.
22'
Гобби Массимо ошибается в защите.
Офсайд
21'
Кастро Лукас из команды Кьево в офсайде
21'
О, нет. Из многообещающей позиции Бирса Вальтер из команды Кьево наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
21'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
20'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
Удар от ворот произведет Кьево
18'
Как он промахнулся? Де Майо Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
17'
Дайнелли Дарио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Дайнелли Дарио грубо играет против соперника. Пострадал Паласио Родриго
17'
Верди Симоне из команды Болонья направляет мяч в штрафную площадку, но Соррентино Стефано выбегает и ловит мяч
17'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Бирса Вальтер нанес удар головой, но Миранте Антонио спокойно отбил мяч.
16'
Ригони Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья свистит. Дестро Маттиа атаковал сзади соперника. Это Гобби Массимо заработал своей команде штрафной
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Удар от ворот произведет Кьево
15'
Выглядело как неплохой момент. М'Байе Ибрахим из команды Болонья закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
14'
Судья свистит. Ригони Никола атаковал сзади соперника. Это Верди Симоне заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
14'
Хетемай Перпарим сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Верди Симоне из команды Болонья забивает с точки!
Фол, нарушение
11'
ПЕНАЛЬТИ! - Хетемай Перпарим играет рукой в штрафной! Хетемай Перпарим вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
11'
Соррентино Стефано не дал случится голу! Верди Симоне должен был забивать, но Соррентино Стефано сделал отличный сейв
11'
Плохо сыграл Томович Ненад - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
11'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
11'
Дайнелли Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Масина Адам из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
11'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
8'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Масина Адам из команды Болонья подал угловой слева.
8'
Масина Адам из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Удар от ворот произведет Болонья
7'
Кастро Лукас из команды Кьево делает неудачный навес.
6'
Хорошую попытку сделал Бирса Вальтер. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
5'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
2'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Хетемай Перпарим
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Удар от ворот произведет Болонья
1'
Гобби Массимо не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
1'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
1'
Пульгар Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 1:2 Кьево
Болонья
54% (87)
Ничья:
32.3% (52)
Кьево
13.7% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.2% (47)
Болонья:
24.2% (39)
Болонья:
21.1% (34)
Кьево:
7.5% (12)
Болонья:
6.8% (11)
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