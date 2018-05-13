Стадион: Ренато Далл'Ара
1:0
12' ПенальтиВерди Симоне
14' Желтая карточкаХетемай Перпарим
17' Желтая карточкаДайнелли Дарио
22' Желтая карточкаХеландер Филип
1:1
48' ГолДжаккерини Эммануэле
48' Желтая карточкаДжаккерини Эммануэле
1:2
60' ГолИнглезе Роберто
63' Желтая карточкаРигони Никола
Новости после матча
Второй тайм
96'
Кьево заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Авенатти Фелипе из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
95'
93'
Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Гобби Массимо из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
92'
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Кьево
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Депаоли Фабио получил травму и заменен. Цесар Боштян выходит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
ШАНС! Фалетти Сезар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Авенатти Фелипе из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
88'
Кастро Лукас наказан за толчок Поли Андреа
88'
Кастро Лукас наказан за толчок М'Байе Ибрахим
87'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
85'
85'
Верди Симоне нанес удар издали, а Соррентино Стефано отбил его обратно в игру!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Авенатти Фелипе из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
84'
Кастро Лукас пробует нанести удар издали, но Миранте Антонио держит все под контролем
84'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Тактическая замена. Инглезе Роберто уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
82'
Пульгар Эрик из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Кастро Лукас пострадал.
81'
Судья свистит. Пульгар Эрик атаковал сзади соперника. Это Инглезе Роберто заработал своей команде штрафной
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
80'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
80'
79'
79'
78'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Кьево
78'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Донса Годфред из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
77'
Инглезе Роберто нанес удар головой, но Миранте Антонио спокойно отбил мяч.
76'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Хетемай Перпарим из команды Кьево не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Тактическая замена. Паласио Родриго уходит с поля и его заменяет Донса Годфред
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Фалетти Сезар из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Соррентино Стефано пострадал.
73'
Паласио Родриго из команды Болонья отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
72'
Поли Андреа из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Паласио Родриго из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Томович Ненад пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
69'
68'
68'
Тактическая замена. Джаккерини Эммануэле уходит с поля и его заменяет Бастьен Самюэль
68'
Фалетти Сезар из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
68'
Авенатти Фелипе из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
66'
Паласио Родриго из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Кастро Лукас пострадал.
66'
Авенатти Фелипе из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
66'
65'
Кастро Лукас наказан за толчок Фалетти Сезар
65'
65'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Масина Адам из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Гобби Массимо пострадал.
64'
63'
Ригони Никола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Ригони Никола из команды Кьево играет слишком грубо. Паласио Родриго оказался на газоне.
62'
Тактическая замена. Джемаили Блерим уходит с поля и его заменяет Фалетти Сезар
62'
Как он промахнулся? Де Майо Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
62'
61'
Судья свистит. Хетемай Перпарим атаковал сзади соперника. Это Верди Симоне заработал своей команде штрафной
60'
Гобби Массимо сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Инглезе Роберто изменил счет на табло!
60'
Отличные скиллы показывает Инглезе Роберто, обводя своих соперников
60'
Гобби Массимо из команды Кьево делает отличный кросс...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
59'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
59'
Инглезе Роберто оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Миранте Антонио перевел мяч на угловой.
59'
Гобби Массимо из команды Кьево делает отличный кросс...
58'
58'
Кастро Лукас из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
57'
57'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
57'
57'
56'
56'
Бирса Вальтер из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.
55'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Судья свистит. Хетемай Перпарим атаковал сзади соперника. Это М'Байе Ибрахим заработал своей команде штрафной
54'
Кастро Лукас из команды Кьево отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
52'
52'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Тактическая замена. Дестро Маттиа уходит с поля и его заменяет Авенатти Фелипе
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
50'
48'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
48'
Кастро Лукас сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Джаккерини Эммануэле классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
48'
Кастро Лукас из команды Кьево делает отличный кросс...
46'
Масина Адам из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Дайнелли Дарио пострадал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Болонья играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
45'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
45'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Гобби Массимо из команды Кьево делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Удар от ворот произведет Кьево
44'
Бирса Вальтер из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Поли Андреа пострадал.
42'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
41'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
М'Байе Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
40'
ШАНС! Бирса Вальтер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Удар от ворот произведет Кьево
39'
Паласио Родриго из команды Болонья делает неудачный навес.
39'
38'
Инглезе Роберто из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Хеландер Филип пострадал.
38'
37'
Инглезе Роберто наказан за толчок М'Байе Ибрахим
37'
Гобби Массимо из команды Кьево подал угловой слева.
36'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Паласио Родриго наказан за толчок Кастро Лукас
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Отличный пас сделал Масина Адам из команды Болонья. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
33'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает пас партнеру.
32'
Бирса Вальтер из команды Кьево попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Миранте Антонио все равно смог отбить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Кастро Лукас упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
27'
Почти гол! Кастро Лукас пробил головой по воротам, но Миранте Антонио спас!
27'
27'
Де Майо Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
26'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Пульгар Эрик
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Кастро Лукас не смог попасть в створ ударом издали
25'
Хеландер Филип из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Отличные скиллы показывает Джаккерини Эммануэле, обводя своих соперников
24'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Верди Симоне
23'
23'
Хетемай Перпарим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Хеландер Филип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
22'
Безумный фол. Хеландер Филип грубо играет против соперника. Пострадал Хетемай Перпарим
22'
Соррентино Стефано не дал случится голу! Дестро Маттиа должен был забивать, но Соррентино Стефано сделал отличный сейв
22'
Верди Симоне из команды Болонья делает пас партнеру.
22'
Гобби Массимо ошибается в защите.
21'
Кастро Лукас из команды Кьево в офсайде
21'
О, нет. Из многообещающей позиции Бирса Вальтер из команды Кьево наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
21'
20'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
Удар от ворот произведет Кьево
18'
Как он промахнулся? Де Майо Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
17'
Дайнелли Дарио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
17'
Безумный фол. Дайнелли Дарио грубо играет против соперника. Пострадал Паласио Родриго
17'
Верди Симоне из команды Болонья направляет мяч в штрафную площадку, но Соррентино Стефано выбегает и ловит мяч
17'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Бирса Вальтер нанес удар головой, но Миранте Антонио спокойно отбил мяч.
16'
Ригони Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья свистит. Дестро Маттиа атаковал сзади соперника. Это Гобби Массимо заработал своей команде штрафной
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Удар от ворот произведет Кьево
15'
Выглядело как неплохой момент. М'Байе Ибрахим из команды Болонья закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
14'
Судья свистит. Ригони Никола атаковал сзади соперника. Это Верди Симоне заработал своей команде штрафной
14'
Хетемай Перпарим сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
12'
Г О О О О Л - Верди Симоне из команды Болонья забивает с точки!
11'
ПЕНАЛЬТИ! - Хетемай Перпарим играет рукой в штрафной! Хетемай Перпарим вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
11'
Соррентино Стефано не дал случится голу! Верди Симоне должен был забивать, но Соррентино Стефано сделал отличный сейв
11'
Плохо сыграл Томович Ненад - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
11'
Дайнелли Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Масина Адам из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
9'
9'
8'
8'
Масина Адам из команды Болонья подал угловой слева.
8'
Масина Адам из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
Кастро Лукас из команды Кьево делает неудачный навес.
6'
Хорошую попытку сделал Бирса Вальтер. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
5'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
2'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Хетемай Перпарим
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
1'
Гобби Массимо не смог попасть в створ ударом издали
1'
1'
Пульгар Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 1:2 Кьево
Болонья
54% (87)
Ничья:
32.3% (52)
Кьево
13.7% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.2% (47)
1:0 Болонья:
24.2% (39)
2:1 Болонья:
21.1% (34)
0:1 Кьево:
7.5% (12)
2:0 Болонья:
6.8% (11)
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