Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - Лацио

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Стадион: Эцио Шида
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Фиорентина 2:0 Кротоне СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Кротоне 2:3 СПАЛ 2013 СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 10.02.2018 Кротоне 1:1 Аталанта СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 Кротоне 1:1 Кальяри СA
- 21.01.2018 Верона 0:3 Кротоне СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Кротоне 1:0 Кьево СA
Лацио (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.05.2018 Лацио 1:1 Аталанта СA
- 29.04.2018 Торино 0:1 Лацио СA
- 22.04.2018 Лацио 4:0 Сампдория СA
- 18.04.2018 Фиорентина 3:4 Лацио СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 12.04.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Лацио ЛЕ
- 08.04.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 05.04.2018 Лацио 4:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Лацио 1:1 Болонья СA
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Кальяри 2:2 Лацио СA
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|29
|4
|3
|84 - 23
|91
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|73 - 28
|85
|3.
|Рома
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|60 - 28
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|36
|21
|8
|7
|85 - 44
|71
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|62 - 26
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|50 - 40
|60
|7.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|56 - 37
|59
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|53 - 40
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 55
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|15
|10
|50 - 44
|48
|11.
|Дженоа
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|32 - 40
|41
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|27 - 57
|40
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|39 - 49
|39
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|7
|14
|15
|35 - 56
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|4
|22
|46 - 63
|34
|16.
|Кротоне
|Заявка
|36
|9
|7
|20
|37 - 62
|34
|17.
|Кьево
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|33 - 58
|34
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|31 - 61
|33
|19.
|Верона
|Заявка
|36
|7
|4
|25
|29 - 75
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|36
|5
|3
|28
|32 - 83
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - ЛациоДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Кротоне - Лацио
Кротоне
7.4% (5)
Ничья:
5.9% (4)
Лацио
86.8% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
39.7% (27)
0:1 Лацио:
19.1% (13)
0:2 Лацио:
16.2% (11)
1:3 Лацио:
5.9% (4)
1:1 Ничья:
5.9% (4)
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