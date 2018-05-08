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Кротоне
 
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Лацио
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Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - Лацио

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Кротоне - Лацио
Кротоне
7.4% (5)
Ничья:
5.9% (4)
Лацио
86.8% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
39.7% (27)
Лацио:
19.1% (13)
Лацио:
16.2% (11)
Лацио:
5.9% (4)
Ничья:
5.9% (4)
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