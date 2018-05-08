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Интер Милан
 
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Сассуоло
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Сассуоло

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 36 минут, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Сассуоло
Интер Милан
92.2% (59)
Ничья:
1.6% (1)
Сассуоло
6.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
48.4% (31)
Интер Милан:
17.2% (11)
Интер Милан:
14.1% (9)
Интер Милан:
6.3% (4)
Сассуоло:
4.7% (3)
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