Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Сассуоло

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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 06.05.2018 Удинезе 0:4 Интер Милан СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
- 08.04.2018 Торино 1:0 Интер Милан СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Сампдория 0:5 Интер Милан СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
Сассуоло (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 06.05.2018 Сассуоло 1:0 Сампдория СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 21.04.2018 Сассуоло 1:0 Фиорентина СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Кьево 1:1 Сассуоло СA
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 24.03.2018 Сассуоло 3:0 Бассано Виртус ТМК
- 17.03.2018 Удинезе 1:2 Сассуоло СA
- 11.03.2018 Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 18.02.2018 Болонья 2:1 Сассуоло СA
- 11.02.2018 Сассуоло 0:0 Кальяри СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 27.01.2018 Сассуоло 0:3 Аталанта СA
- 21.01.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A
- 14.05.2017 Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A
- 18.12.2016 Сассуоло 0:1 Интер Милан Серия A
- 14.05.2016 Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A
- 10.01.2016 Интер Милан 0:1 Сассуоло Серия A
- 12.08.2015 Сассуоло 1:0 Интер Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 01.02.2015 Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A
- 14.09.2014 Интер Милан 7:0 Сассуоло Серия A
- 09.02.2014 Интер Милан 1:0 Сассуоло Серия A
- 22.09.2013 Сассуоло 0:7 Интер Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|29
|4
|3
|84 - 23
|91
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|73 - 28
|85
|3.
|Рома
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|60 - 28
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|36
|21
|8
|7
|85 - 44
|71
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|62 - 26
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|50 - 40
|60
|7.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|56 - 37
|59
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|53 - 40
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 55
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|15
|10
|50 - 44
|48
|11.
|Дженоа
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|32 - 40
|41
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|27 - 57
|40
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|39 - 49
|39
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|7
|14
|15
|35 - 56
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|4
|22
|46 - 63
|34
|16.
|Кротоне
|Заявка
|36
|9
|7
|20
|37 - 62
|34
|17.
|Кьево
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|33 - 58
|34
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|31 - 61
|33
|19.
|Верона
|Заявка
|36
|7
|4
|25
|29 - 75
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|36
|5
|3
|28
|32 - 83
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - СассуолоДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 36 минут, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Сассуоло
Интер Милан
92.2% (59)
Ничья:
1.6% (1)
Сассуоло
6.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Интер Милан:
48.4% (31)
2:1 Интер Милан:
17.2% (11)
1:0 Интер Милан:
14.1% (9)
3:0 Интер Милан:
6.3% (4)
0:1 Сассуоло:
4.7% (3)
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