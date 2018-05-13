Стадион: Артемио Франки
0:1
Конец матча
0:1
37' ГолПаволетти Леонардо
41' Желтая карточкаПесселья Херман
66' Желтая карточкаБираги Кристиано
68' Желтая карточкаБарелла Николо
86' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
90' Желтая карточкаВерету Жордан
90' Красная карточкаВерету Жордан
90' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
90' Желтая карточкаЧеппители Лука
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
97'
Чеппители Лука получает желтую карточку за неспортивное поведение
97'
Рефери не любит споров - именно за это Fabrizio Caligara сейчас получил желтую
97'
УДАЛЕНИЕ! - Верету Жордан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
97'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
97'
Безумный фол. Верету Жордан грубо играет против соперника. Пострадал Педру Жоау III
95'
95'
Диаш Жиль из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Верету Жордан получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Симеоне Джованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Вратарь парирует удар, который нанес Педру Жоау III, и мяч снова в игре
93'
Миленкович Никола ошибается в защите.
93'
93'
92'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
92'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
92'
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
90'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
89'
Тактическая замена. Фариас Диего уходит с поля и его заменяет Дессена Даниэле
89'
Сапонара Риккардо наказан за толчок Барелла Николо
89'
89'
88'
Судья сигнализирует, что Падоин Симоне из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
88'
88'
Диаш Жиль не смог попасть в створ ударом издали
87'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
86'
Паволетти Леонардо получил желтую карточку от судьи
85'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Песселья Херман заработал фол
85'
Тактическая замена. Дейола Алессандро уходит с поля и его заменяет Андреолли Марко
85'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
84'
84'
Шанс! Симеоне Джованни из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
84'
84'
84'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
84'
83'
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Судья сигнализирует, что Дейола Алессандро из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Диаш Жиль
82'
82'
81'
81'
81'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
80'
Пизакане Фабио возвращается на поле, всё в порядке.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Тактическая замена. Лорини Венсан уходит с поля и его заменяет Диаш Жиль
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Пизакане Фабио получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Миленкович Никола наказан за толчок Барелла Николо
78'
78'
77'
Судья свистит. Фараго Паоло атаковал сзади соперника. Это Бираги Кристиано заработал своей команде штрафной
77'
76'
76'
Судья сигнализирует, что Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
74'
73'
73'
Как он промахнулся? Фариас Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
73'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
73'
73'
Шанс! Миленкович Никола из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
73'
Бадель Милан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
72'
Песселья Херман из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
72'
72'
72'
Кьеза Федерико мяч отрикошетил от ворот
71'
71'
71'
71'
Судья свистит. Чеппители Лука атаковал сзади соперника. Это Фальчинелли Диего заработал своей команде штрафной
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
После дальнего удара, который нанес Сапонара Риккардо мяч отбит вратарем
69'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Педру Жоау III
69'
Песселья Херман пробил головой, вратарь справился с ударом.
69'
68'
Барелла Николо получил желтую карточку от судьи
68'
Судья свистит. Барелла Николо атаковал сзади соперника. Это Фальчинелли Диего заработал своей команде штрафной
68'
67'
Миленкович Никола не смог попасть в створ ударом издали
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
66'
Бираги Кристиано получил желтую карточку от судьи
66'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Падоин Симоне пострадал.
66'
66'
66'
65'
[player1] нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
65'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
64'
Фальчинелли Диего не смог попасть в створ ударом издали
64'
63'
63'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Бадель Милан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
63'
63'
62'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
62'
Судья свистит. Падоин Симоне атаковал сзади соперника. Это Миленкович Никола заработал своей команде штрафной
61'
Тактическая замена. Бенасси Марко уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
60'
Дейола Алессандро из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Судья свистит. Симеоне Джованни атаковал сзади соперника. Это Ликояннис Хараламбос заработал своей команде штрафной
59'
59'
59'
Дейола Алессандро из команды Кальяри подал угловой справа.
58'
Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Фараго Паоло из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
58'
58'
ШАНС! Миленкович Никола нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает пас партнеру.
57'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Ионице Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Верету Жордан пробил со штрафного прямо в стенку
56'
Судья свистит. Чеппители Лука атаковал сзади соперника. Это Бадель Милан заработал своей команде штрафной
56'
Бадель Милан из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Бенасси Марко из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
54'
54'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
53'
52'
52'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина делает неудачный навес.
52'
Судья сигнализирует, что Дейола Алессандро из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бираги Кристиано
51'
Фариас Диего из команды Кальяри в офсайде
51'
51'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
51'
Барелла Николо из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
51'
Верету Жордан мяч отрикошетил от ворот
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
50'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает пас партнеру.
50'
49'
49'
Отличная возможность! Фариас Диего упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
49'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает пас партнеру.
47'
47'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
47'
46'
Дейола Алессандро из команды Кальяри играет слишком грубо. Миленкович Никола оказался на газоне.
46'
46'
Тактическая замена. Эйссерик Валентин уходит с поля и его заменяет Фальчинелли Диего
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Пизакане Фабио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
46'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри разыграл угловой с левого угла.
45'
Фараго Паоло мяч отрикошетил от ворот
45'
Ионице Артур из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
44'
44'
44'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
43'
43'
43'
Отличный пас сделал Ионице Артур из команды Кальяри. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
42'
Ликояннис Хараламбос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
41'
Песселья Херман получил желтую карточку от судьи
41'
Судья сигнализирует, что Песселья Херман из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Судья сигнализирует, что Кьеза Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Дейола Алессандро
40'
Барелла Николо из команды Кальяри играет слишком грубо. Эйссерик Валентин оказался на газоне.
39'
39'
39'
Судья сигнализирует, что Фариас Диего из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
37'
Команда Кальяри забила мяч, хотя лучше играли соперники
37'
Ликояннис Хараламбос сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О О О Л - Паволетти Леонардо из команды Кальяри с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
37'
Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Миленкович Никола коснулся мяча рукой.
36'
Дейола Алессандро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
36'
Судья свистит. Миленкович Никола атаковал сзади соперника. Это Паволетти Леонардо заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
35'
34'
Миленкович Никола из команды Фиорентина наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
34'
34'
33'
33'
33'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина подал угловой справа.
31'
31'
Дейола Алессандро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
28'
28'
28'
28'
28'
27'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Песселья Херман из команды Фиорентина.
26'
26'
26'
Барелла Николо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Паволетти Леонардо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
24'
23'
Фараго Паоло не смог попасть в створ ударом издали
23'
23'
Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Назначен штрафной. Пострадал Падоин Симоне, его свалил Лорини Венсан.
22'
22'
22'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
21'
20'
20'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри подал угловой слева.
20'
Песселья Херман ошибается в защите.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
18'
18'
Кьеза Федерико наказан за толчок Падоин Симоне
17'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Судья свистит. Ликояннис Хараламбос атаковал сзади соперника. Это Симеоне Джованни заработал своей команде штрафной
16'
16'
16'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина играет слишком грубо. Фариас Диего оказался на газоне.
16'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
13'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
13'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
12'
Фариас Диего из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Миленкович Никола
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
10'
9'
Кьеза Федерико не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
ШАНС! Эйссерик Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Верету Жордан из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
8'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Кьеза Федерико пострадал.
7'
7'
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
4'
Верету Жордан не смог попасть в створ ударом издали
4'
4'
Бадель Милан из команды Фиорентина подал угловой слева.
4'
4'
Бадель Милан из команды Фиорентина подал угловой слева.
3'
3'
ШАНС! Эйссерик Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
1'
Падоин Симоне не смог попасть в створ ударом издали
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Кальяри
Фиорентина
96.3% (154)
Ничья:
1.9% (3)
Кальяри
1.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Фиорентина:
36.9% (59)
2:1 Фиорентина:
28.8% (46)
1:0 Фиорентина:
16.3% (26)
3:1 Фиорентина:
10.6% (17)
1:1 Ничья:
1.9% (3)
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