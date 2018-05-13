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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Фиорентина
0:1
Конец матча
Кальяри
0'
0:1
37' Гол
Паволетти Леонардо
41' Желтая карточка
Песселья Херман
66' Желтая карточка
Бираги Кристиано
68' Желтая карточка
Барелла Николо
86' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
90' Желтая карточка
Верету Жордан
90' Красная карточка
Верету Жордан
90' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
90' Желтая карточка
Чеппители Лука
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
97'
Чеппители Лука получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
97'
Рефери не любит споров - именно за это Fabrizio Caligara сейчас получил желтую
97'
УДАЛЕНИЕ! - Верету Жордан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
97'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

Фол, нарушение
97'
Безумный фол. Верету Жордан грубо играет против соперника. Пострадал Педру Жоау III
95'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Диаш Жиль из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
95'
Верету Жордан получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Симеоне Джованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Вратарь парирует удар, который нанес Педру Жоау III, и мяч снова в игре
93'
Миленкович Никола ошибается в защите.
93'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
93'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
92'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
92'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
92'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
Удар от ворот произведет Фиорентина
90'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
89'
Тактическая замена. Фариас Диего уходит с поля и его заменяет Дессена Даниэле
Фол, нарушение
89'
Сапонара Риккардо наказан за толчок Барелла Николо
89'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Падоин Симоне из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
88'
Удар от ворот произведет Кальяри
88'
Диаш Жиль не смог попасть в створ ударом издали
87'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
86'
Паволетти Леонардо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Песселья Херман заработал фол
85'
Тактическая замена. Дейола Алессандро уходит с поля и его заменяет Андреолли Марко
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
84'
Удар от ворот произведет Кальяри
84'
Шанс! Симеоне Джованни из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
84'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
84'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
84'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Дейола Алессандро из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Диаш Жиль
82'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Кальяри
81'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
80'
Пизакане Фабио возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Тактическая замена. Лорини Венсан уходит с поля и его заменяет Диаш Жиль
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Пизакане Фабио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Миленкович Никола наказан за толчок Барелла Николо
78'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья свистит. Фараго Паоло атаковал сзади соперника. Это Бираги Кристиано заработал своей команде штрафной
77'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
76'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
74'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Фиорентина
73'
Как он промахнулся? Фариас Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
73'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
73'
Удар от ворот произведет Кальяри
73'
Шанс! Миленкович Никола из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
73'
Бадель Милан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Угловой
72'
Песселья Херман из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
72'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
72'
Кьеза Федерико мяч отрикошетил от ворот
Угловой
71'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
71'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья свистит. Чеппители Лука атаковал сзади соперника. Это Фальчинелли Диего заработал своей команде штрафной
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
После дальнего удара, который нанес Сапонара Риккардо мяч отбит вратарем
69'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Педру Жоау III
69'
Песселья Херман пробил головой, вратарь справился с ударом.
69'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Барелла Николо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Судья свистит. Барелла Николо атаковал сзади соперника. Это Фальчинелли Диего заработал своей команде штрафной
68'
Удар от ворот произведет Фиорентина
67'
Миленкович Никола не смог попасть в створ ударом издали
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
Желтая карточка
66'
Бираги Кристиано получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Падоин Симоне пострадал.
66'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Фиорентина
65'
[player1] нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
65'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Удар от ворот произведет Кальяри
64'
Фальчинелли Диего не смог попасть в створ ударом издали
64'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
63'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Бадель Милан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Падоин Симоне атаковал сзади соперника. Это Миленкович Никола заработал своей команде штрафной
61'
Тактическая замена. Бенасси Марко уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
60'
Дейола Алессандро из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Симеоне Джованни атаковал сзади соперника. Это Ликояннис Хараламбос заработал своей команде штрафной
59'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
59'
Дейола Алессандро из команды Кальяри подал угловой справа.
58'
Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Фараго Паоло из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
58'
Удар от ворот произведет Кальяри
58'
ШАНС! Миленкович Никола нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает пас партнеру.
Угловой
57'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Ионице Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Верету Жордан пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
56'
Судья свистит. Чеппители Лука атаковал сзади соперника. Это Бадель Милан заработал своей команде штрафной
56'
Бадель Милан из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Бенасси Марко из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Кальяри
53'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Кальяри
52'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина делает неудачный навес.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Дейола Алессандро из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бираги Кристиано
Офсайд
51'
Фариас Диего из команды Кальяри в офсайде
51'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Угловой
51'
Барелла Николо из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
51'
Верету Жордан мяч отрикошетил от ворот
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Удар от ворот произведет Фиорентина
50'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает пас партнеру.
50'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Фиорентина
49'
Отличная возможность! Фариас Диего упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
49'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает пас партнеру.
47'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
47'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Дейола Алессандро из команды Кальяри играет слишком грубо. Миленкович Никола оказался на газоне.
46'
Удар от ворот произведет Кальяри
46'
Тактическая замена. Эйссерик Валентин уходит с поля и его заменяет Фальчинелли Диего
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
46'
Пизакане Фабио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри разыграл угловой с левого угла.
45'
Фараго Паоло мяч отрикошетил от ворот
45'
Ионице Артур из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Кальяри
44'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
43'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
43'
Отличный пас сделал Ионице Артур из команды Кальяри. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Удар от ворот произведет Фиорентина
42'
Ликояннис Хараламбос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
41'
Песселья Херман получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Песселья Херман из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Кьеза Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Дейола Алессандро
Фол, нарушение
40'
Барелла Николо из команды Кальяри играет слишком грубо. Эйссерик Валентин оказался на газоне.
39'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Фариас Диего из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
37'
Команда Кальяри забила мяч, хотя лучше играли соперники
37'
Ликояннис Хараламбос сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О О О Л - Паволетти Леонардо из команды Кальяри с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
37'
Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Миленкович Никола коснулся мяча рукой.
36'
Дейола Алессандро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Миленкович Никола атаковал сзади соперника. Это Паволетти Леонардо заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
34'
Миленкович Никола из команды Фиорентина наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
34'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
34'
Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
33'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
33'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
33'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
32'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина подал угловой справа.
31'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дейола Алессандро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
28'
Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Песселья Херман из команды Фиорентина.
26'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
26'
Барелла Николо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Паволетти Леонардо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
24'
Удар от ворот произведет Фиорентина
23'
Фараго Паоло не смог попасть в створ ударом издали
23'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Назначен штрафной. Пострадал Падоин Симоне, его свалил Лорини Венсан.
22'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Фиорентина
20'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
20'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри подал угловой слева.
20'
Песселья Херман ошибается в защите.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
18'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Кьеза Федерико наказан за толчок Падоин Симоне
17'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
17'
Судья свистит. Ликояннис Хараламбос атаковал сзади соперника. Это Симеоне Джованни заработал своей команде штрафной
16'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Фиорентина
Фол, нарушение
16'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина играет слишком грубо. Фариас Диего оказался на газоне.
16'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
13'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
12'
Фариас Диего из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
10'
Удар от ворот произведет Кальяри
9'
Кьеза Федерико не смог попасть в створ ударом издали
9'
Удар от ворот произведет Кальяри
9'
ШАНС! Эйссерик Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Верету Жордан из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Кьеза Федерико пострадал.
7'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
6'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
6'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Удар от ворот произведет Кальяри
4'
Верету Жордан не смог попасть в створ ударом издали
4'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Бадель Милан из команды Фиорентина подал угловой слева.
4'
Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
4'
Бадель Милан из команды Фиорентина подал угловой слева.
3'
Удар от ворот произведет Кальяри
3'
ШАНС! Эйссерик Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Фиорентина
1'
Падоин Симоне не смог попасть в створ ударом издали
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Кальяри
Фиорентина
96.3% (154)
Ничья:
1.9% (3)
Кальяри
1.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
36.9% (59)
Фиорентина:
28.8% (46)
Фиорентина:
16.3% (26)
Фиорентина:
10.6% (17)
Ничья:
1.9% (3)
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