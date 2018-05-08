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Стадион:
Рома
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Ювентус

До начала игры осталось 2 дня 20 часов 47 минут, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Рома - Ювентус
Рома
30.9% (21)
Ничья:
50% (34)
Ювентус
19.1% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.3% (24)
Рома:
20.6% (14)
Ювентус:
10.3% (7)
Ничья:
10.3% (7)
Рома:
8.8% (6)
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