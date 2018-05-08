Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Ювентус

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
- 18.04.2018 Рома 2:1 Дженоа СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
Ювентус (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан КИ
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома Серия A
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов
- 14.05.2017 Рома 3:1 Ювентус Серия A
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома Серия A
- 24.01.2016 Ювентус 1:0 Рома Серия A
- 30.08.2015 Рома 2:1 Ювентус Серия A
- 02.03.2015 Рома 1:1 Ювентус Серия A
- 05.10.2014 Ювентус 3:2 Рома Серия A
- 11.05.2014 Рома 0:1 Ювентус Серия A
- 21.01.2014 Рома 1:0 Ювентус Кубок Италии
- 05.01.2014 Ювентус 3:0 Рома Серия A
- 16.02.2013 Рома 1:0 Ювентус Серия A
- 29.09.2012 Ювентус 4:1 Рома Серия A
- 22.04.2012 Ювентус 4:0 Рома Серия A
- 24.01.2012 Ювентус 3:0 Рома Кубок Италии
- 12.12.2011 Рома 1:1 Ювентус Серия A
- 03.04.2011 Рома 0:2 Ювентус Серия A
- 27.01.2011 Ювентус 0:2 Рома Кубок Италии
- 13.11.2010 Ювентус 1:1 Рома Серия A
- 23.01.2010 Ювентус 1:2 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|29
|4
|3
|84 - 23
|91
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|73 - 28
|85
|3.
|Рома
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|60 - 28
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|36
|21
|8
|7
|85 - 44
|71
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|62 - 26
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|50 - 40
|60
|7.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|56 - 37
|59
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|53 - 40
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 55
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|15
|10
|50 - 44
|48
|11.
|Дженоа
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|32 - 40
|41
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|27 - 57
|40
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|39 - 49
|39
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|7
|14
|15
|35 - 56
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|4
|22
|46 - 63
|34
|16.
|Кротоне
|Заявка
|36
|9
|7
|20
|37 - 62
|34
|17.
|Кьево
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|33 - 58
|34
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|31 - 61
|33
|19.
|Верона
|Заявка
|36
|7
|4
|25
|29 - 75
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|36
|5
|3
|28
|32 - 83
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ЮвентусДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 47 минут, которая состоится 13.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Рома - Ювентус
Рома
30.9% (21)
Ничья:
50% (34)
Ювентус
19.1% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.3% (24)
2:1 Рома:
20.6% (14)
1:2 Ювентус:
10.3% (7)
2:2 Ничья:
10.3% (7)
1:0 Рома:
8.8% (6)
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