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Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Наполи

До начала игры осталось 2 дня 20 часов 47 минут, которая состоится 13.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Сампдория - Наполи
Сампдория
9% (6)
Ничья:
17.9% (12)
Наполи
73.1% (49)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
44.8% (30)
Ничья:
13.4% (9)
Наполи:
13.4% (9)
Наполи:
7.5% (5)
Наполи:
4.5% (3)
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