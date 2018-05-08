Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Наполи

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Стадион: Луиджи Феррарис
Предыдущие игры
Сампдория (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 06.05.2018 Сассуоло 1:0 Сампдория СA
- 29.04.2018 Сампдория 4:1 Кальяри СA
- 22.04.2018 Лацио 4:0 Сампдория СA
- 18.04.2018 Сампдория 1:0 Болонья СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 07.04.2018 Сампдория 0:0 Дженоа СA
- 03.04.2018 Аталанта 1:2 Сампдория СA
- 31.03.2018 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 18.03.2018 Сампдория 0:5 Интер Милан СA
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Сампдория 2:1 Удинезе СA
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 11.02.2018 Сампдория 2:0 Верона СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Сампдория 3:1 Фиорентина СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
Наполи (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 06.05.2018 Наполи 2:2 Торино СA
- 29.04.2018 Фиорентина 3:0 Наполи СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Наполи 4:2 Удинезе СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Наполи 2:1 Кьево СA
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 18.03.2018 Наполи 1:0 Дженоа СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Наполи: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория Серия A
- 28.05.2017 Сампдория 2:4 Наполи Серия A
- 07.01.2017 Наполи 2:1 Сампдория Серия A
- 24.01.2016 Сампдория 2:4 Наполи Серия A
- 30.08.2015 Наполи 2:2 Сампдория Серия A
- 26.04.2015 Наполи 4:2 Сампдория Серия A
- 01.12.2014 Сампдория 1:1 Наполи Серия A
- 11.05.2014 Сампдория 2:5 Наполи Серия A
- 06.01.2014 Наполи 2:0 Сампдория Серия A
- 17.02.2013 Наполи 0:0 Сампдория Серия A
- 30.09.2012 Сампдория 0:1 Наполи Серия A
- 30.01.2011 Наполи 4:0 Сампдория Серия A
- 19.09.2010 Сампдория 1:2 Наполи Серия A
- 16.05.2010 Сампдория 1:0 Наполи Серия A
- 10.01.2010 Наполи 1:0 Сампдория Серия A
- 05.04.2009 Сампдория 2:2 Наполи Серия A
- 09.11.2008 Наполи 2:0 Сампдория Серия A
- 10.02.2008 Сампдория 2:0 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|29
|4
|3
|84 - 23
|91
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|73 - 28
|85
|3.
|Рома
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|60 - 28
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|36
|21
|8
|7
|85 - 44
|71
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|62 - 26
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|50 - 40
|60
|7.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|56 - 37
|59
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|53 - 40
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 55
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|15
|10
|50 - 44
|48
|11.
|Дженоа
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|32 - 40
|41
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|27 - 57
|40
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|39 - 49
|39
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|7
|14
|15
|35 - 56
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|4
|22
|46 - 63
|34
|16.
|Кротоне
|Заявка
|36
|9
|7
|20
|37 - 62
|34
|17.
|Кьево
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|33 - 58
|34
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|31 - 61
|33
|19.
|Верона
|Заявка
|36
|7
|4
|25
|29 - 75
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|36
|5
|3
|28
|32 - 83
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - НаполиДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 47 минут, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Сампдория - Наполи
Сампдория
9% (6)
Ничья:
17.9% (12)
Наполи
73.1% (49)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
44.8% (30)
1:1 Ничья:
13.4% (9)
0:1 Наполи:
13.4% (9)
1:3 Наполи:
7.5% (5)
0:2 Наполи:
4.5% (3)
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