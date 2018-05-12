  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Беневенто
0:0
Первый тайм: 15'
Дженоа
0' 15'
Первый тайм
14'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
14'
Эль-Ямик Джавад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
14'
Иццо Армандо из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
13'
Иццо Армандо из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
12'
Пуджиони Кристиан взял и забрал мяч на выходе
12'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Беневенто
Угловой
11'
Иццо Армандо из команды Дженоа подал угловой справа.
11'
Пуджиони Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
10'
Судья свистит. Виола Николас атаковал сзади соперника. Это Бертолаччи Андреа заработал своей команде штрафной
8'
Удар от ворот произведет Беневенто
7'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Раньери Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
3'
Ламанна Эугенио взял и забрал мяч на выходе
2'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Летиция Гаэтано из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Беневенто 0:0 Дженоа
Беневенто
14.3% (23)
Ничья:
46.6% (75)
Дженоа
39.1% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.2% (68)
Дженоа:
16.8% (27)
Дженоа:
16.1% (26)
Беневенто:
8.7% (14)
Беневенто:
5% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация