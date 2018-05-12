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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Чиро Вигорито
Состав команд
83
Санья
Бакари
16
Тошка
Алин
25
Диабате
Шейк
45
Медейруш
Юри
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 81 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 83 Санья Бакари Защитник
- 6 Джимсити Берат Защитник
- 16 Тошка Алин Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 8 Катальди Данило Полузащитник
- 30 Раньери Сандро Полузащитник
- 14 Виола Николас Полузащитник
- 99 Бриньола Энрико Нападающий
- 25 Диабате Шейк Нападающий
- 26 Париджини Витторио Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Бриньоли Альберто Вратарь
- 23 Венути Лоренцо Защитник
- 2 Рутхенс Кристиан Защитник
- 73 Вольпичелли Джованни Полузащитник
- 18 Гьямфи Брайт Полузащитник
- 4 Дель Пинто Лоренцо Полузащитник
- 60 Саного Сирики Нападающий
- 11 Кода Массимо Нападающий
- 93 Vincenzo Pinto
- 91 Luca Sparandeo
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Антей Лука Травмирован
- Гильерме Маркес Травмирован
- Джуричич Филип Травмирован
- Ломбарди Кристиано Травмирован
- Лучиони Фабио Дисквалифицирован
Дженоа 3-5-2
- Основной состав
- 23 Ламанна Эугенио Вратарь
- 14 Бираски Давиде Защитник
- 17 Эль-Ямик Джавад Защитник
- 5 Иццо Армандо Защитник
- 20 Рози Алеандро Полузащитник
- 88 Хильемарк Оскар Полузащитник
- 4 Кофи Исаак Полузащитник
- 8 Бертолаччи Андреа Полузащитник
- 40 Омеонга Стефан Полузащитник
- 45 Медейруш Юри Нападающий
- 10 Лападула Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Зима Лукаш Вратарь
- 13 Россеттини Лука Защитник
- 2 Сполли Николас Защитник
- 44 Велозу Мигель Полузащитник
- 22 Лазович Дарко Полузащитник
- 74 Сальседо Эдди Нападающий
- 49 Росси Джузеппе Нападающий
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- 72 Raul Oprut
- Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Перейра Педру II Травмирован
- Лашальт Диего Травмирован
- Ригони Лука Травмирован
- Мильоре Франческо Травмирован
- Адель Таарабт Травмирован
- Пандев Горан Дисквалифицирован
- Жуканович Эрвин Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Беневенто 1:2 Кальяри СA
- 11.03.2018 Фиорентина 1:0 Беневенто СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 17.12.2017 Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 СA
Дженоа (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 06.05.2018 Дженоа 2:3 Фиорентина СA
- 29.04.2018 Аталанта 3:1 Дженоа СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Рома 2:1 Дженоа СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 07.04.2018 Сампдория 0:0 Дженоа СA
- 03.04.2018 Дженоа 2:1 Кальяри СA
- 31.03.2018 Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 23.03.2018 Монако 4:1 Дженоа ТМК
- 18.03.2018 Наполи 1:0 Дженоа СA
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 24.02.2018 Болонья 2:0 Дженоа СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Кьево 0:1 Дженоа СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дженоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто Серия A
Беневенто
Дженоа
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
3 Дистанция, км 2
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|29
|4
|3
|84 - 23
|91
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|73 - 28
|85
|3.
|Рома
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|60 - 28
|73
|4.
|Лацио
|Заявка
|36
|21
|8
|7
|85 - 44
|71
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|62 - 26
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|50 - 40
|60
|7.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|56 - 37
|59
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|53 - 40
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 55
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|11
|15
|10
|50 - 44
|48
|11.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|37
|11
|9
|17
|32 - 40
|42
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|27 - 57
|40
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|39 - 49
|39
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|7
|14
|15
|35 - 56
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|4
|22
|46 - 63
|34
|16.
|Кротоне
|Заявка
|36
|9
|7
|20
|37 - 62
|34
|17.
|Кьево
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|33 - 58
|34
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|31 - 61
|33
|19.
|Верона
|Заявка
|36
|7
|4
|25
|29 - 75
|25
|20.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|37
|5
|4
|28
|32 - 83
|19
Первый тайм
14'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
14'
Эль-Ямик Джавад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
14'
Иццо Армандо из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
13'
Иццо Армандо из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
12'
Пуджиони Кристиан взял и забрал мяч на выходе
12'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Удар от ворот произведет Беневенто
11'
Иццо Армандо из команды Дженоа подал угловой справа.
11'
Пуджиони Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Судья свистит. Виола Николас атаковал сзади соперника. Это Бертолаччи Андреа заработал своей команде штрафной
8'
Удар от ворот произведет Беневенто
7'
7'
Раньери Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
3'
Ламанна Эугенио взял и забрал мяч на выходе
2'
1'
Судья сигнализирует, что Летиция Гаэтано из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Беневенто 0:0 Дженоа
Беневенто
14.3% (23)
Ничья:
46.6% (75)
Дженоа
39.1% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.2% (68)
1:2 Дженоа:
16.8% (27)
0:1 Дженоа:
16.1% (26)
1:0 Беневенто:
8.7% (14)
2:1 Беневенто:
5% (8)
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