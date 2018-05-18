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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Состав команд
13
Marco
Modolo
21
Фрей
Николя
19
Гейхо
Алекс
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 22 Руссо Данило Вратарь
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 36 Mattia Zennaro
- 8 Evans Soligo
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 24 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 26 Pepin I Полузащитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 6 Бово Чезаре Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 21 Кампаньяро Уго Защитник
- 9 Ямга Кевин Полузащитник
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- 10 Фалько Филиппо Нападающий
- 30 Marco Carraro
- 12 Paolo Baiocco
- 15 Edgar Elizalde
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
Пескара (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция Серия B
Венеция
Пескара
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|42
|23
|13
|6
|86 - 49
|82
|2.
|Парма
|1:0
|42
|21
|9
|12
|56 - 37
|72
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|42
|19
|15
|8
|63 - 45
|72
|4.
|Палермо
|0:0
|42
|17
|18
|7
|57 - 39
|69
|5.
|Бари
|1:0
|42
|18
|13
|11
|58 - 48
|67
|6.
|Венеция
|0:0
|42
|17
|16
|9
|56 - 42
|67
|7.
|Читтаделла
|0:0
|42
|17
|13
|12
|59 - 48
|64
|8.
|Перуджа
|1:0
|42
|17
|12
|13
|67 - 56
|63
|9.
|Фоджа
|0:0
|42
|16
|10
|16
|64 - 66
|58
|10.
|Специя
|0:1
|42
|13
|14
|15
|46 - 44
|53
|11.
|Карпи
|0:1
|42
|12
|16
|14
|32 - 45
|52
|12.
|Салернитана
|0:0
|42
|11
|19
|12
|51 - 56
|52
|13.
|Кремонезе
|0:0
|42
|9
|22
|11
|48 - 46
|49
|14.
|Брешия
|0:0
|42
|11
|15
|16
|41 - 52
|48
|15.
|Пескара
|0:0
|42
|11
|15
|16
|50 - 64
|48
|16.
|Чезена
|0:0
|42
|10
|18
|14
|54 - 61
|48
|17.
|Асколи
|0:0
|42
|11
|13
|18
|40 - 60
|46
|18.
|Новара
|0:0
|42
|10
|15
|17
|42 - 51
|45
|19.
|Авеллино
|0:1
|42
|10
|15
|17
|47 - 60
|45
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|42
|9
|15
|18
|40 - 54
|42
|21.
|Про Верчелли
|0:0
|42
|9
|14
|19
|47 - 68
|41
|22.
|Тернана
|1:0
|42
|8
|16
|18
|62 - 75
|40
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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