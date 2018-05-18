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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
18' Желтая карточкаКопполаро Мауро
23' Желтая карточкаНдой Эмануэле
25' Желтая карточкаГастальделло Даниэле
|
18'
23'
Состав команд
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 34 Черубин Николо Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 12 Vincenzo Venditti
- 32 Franck Kanoute
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 16 Felipe Curcio Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 40 Tommaso Cancellotti Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 23 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Асколи 1:1 Авеллино СB
- 01.05.2018 Виртус Энтелла 1:1 Асколи СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
Брешия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Брешия: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи Серия B
- 22.04.2017 Асколи 0:0 Брешия Серия B
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи Серия B
- 15.02.2016 Брешия 2:2 Асколи Серия B
- 26.09.2015 Асколи 0:0 Брешия Серия B
- 04.05.2013 Брешия 3:2 Асколи Серия B
- 18.12.2012 Асколи 2:0 Брешия Серия B
- 21.04.2012 Асколи 3:1 Брешия Серия B
- 13.11.2011 Брешия 0:1 Асколи Серия B
- 19.02.2010 Брешия 2:1 Асколи Серия B
- 18.09.2009 Асколи 2:0 Брешия Серия B
- 14.02.2009 Асколи 1:0 Брешия Серия B
- 20.09.2008 Брешия 2:1 Асколи Серия B
- 10.05.2008 Брешия 0:4 Асколи Серия B
- 26.02.2008 Асколи 0:1 Брешия Серия B
Асколи
Брешия
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|42
|23
|13
|6
|86 - 49
|82
|2.
|Парма
|1:0
|42
|21
|9
|12
|56 - 37
|72
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|42
|19
|15
|8
|63 - 45
|72
|4.
|Палермо
|0:0
|42
|17
|18
|7
|57 - 39
|69
|5.
|Бари
|1:0
|42
|18
|13
|11
|58 - 48
|67
|6.
|Венеция
|0:0
|42
|17
|16
|9
|56 - 42
|67
|7.
|Читтаделла
|0:0
|42
|17
|13
|12
|59 - 48
|64
|8.
|Перуджа
|1:0
|42
|17
|12
|13
|67 - 56
|63
|9.
|Фоджа
|0:0
|42
|16
|10
|16
|64 - 66
|58
|10.
|Специя
|0:1
|42
|13
|14
|15
|46 - 44
|53
|11.
|Карпи
|0:1
|42
|12
|16
|14
|32 - 45
|52
|12.
|Салернитана
|0:0
|42
|11
|19
|12
|51 - 56
|52
|13.
|Кремонезе
|0:0
|42
|9
|22
|11
|48 - 46
|49
|14.
|Брешия
|0:0
|42
|11
|15
|16
|41 - 52
|48
|15.
|Пескара
|0:0
|42
|11
|15
|16
|50 - 64
|48
|16.
|Чезена
|0:0
|42
|10
|18
|14
|54 - 61
|48
|17.
|Асколи
|0:0
|42
|11
|13
|18
|40 - 60
|46
|18.
|Новара
|0:0
|42
|10
|15
|17
|42 - 51
|45
|19.
|Авеллино
|0:1
|42
|10
|15
|17
|47 - 60
|45
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|42
|9
|15
|18
|40 - 54
|42
|21.
|Про Верчелли
|0:0
|42
|9
|14
|19
|47 - 68
|41
|22.
|Тернана
|1:0
|42
|8
|16
|18
|62 - 75
|40
Первый тайм
25'
Гастальделло Даниэле получил желтую карточку от судьи
23'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
18'
Копполаро Мауро получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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