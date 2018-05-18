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Стадион:
Асколи
0:0
Первый тайм: 35'
Брешия
0'
18' Желтая карточка
Копполаро Мауро
23' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
25' Желтая карточка
Гастальделло Даниэле
35'
Первый тайм
Желтая карточка
25'
Гастальделло Даниэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Копполаро Мауро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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