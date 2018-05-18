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Стадион:
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 35'
Фоджа
0'
29' Желтая карточка
Мартинелли Лука
35'
Первый тайм
Желтая карточка
29'
Мартинелли Лука получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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