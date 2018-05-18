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Стадион: Stadio Benito Stirpe
29' Желтая карточкаМартинелли Лука
|
29'
Состав команд
32
Крайнц
Лука
35
Чибсах
Юссиф
28
Чано
Камилло
20
Читро
Никола
23
Рубин
Маттео
19
Fabio
Mazzeo
Фрозиноне 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Полузащитник
- 28 Чано Камилло Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 19 Luca Matarese
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 33 Калабрези Артуро Защитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- Cristiano Sprecace
- 29 Kyllan Rame
- 28 Alessandro Celli I
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 12 Stefano Tarolli
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 12.05.2018 Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
Фоджа (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фоджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне
Фоджа
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|42
|23
|13
|6
|86 - 49
|82
|2.
|Парма
|1:0
|42
|21
|9
|12
|56 - 37
|72
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|42
|19
|15
|8
|63 - 45
|72
|4.
|Палермо
|0:0
|42
|17
|18
|7
|57 - 39
|69
|5.
|Бари
|1:0
|42
|18
|13
|11
|58 - 48
|67
|6.
|Венеция
|0:0
|42
|17
|16
|9
|56 - 42
|67
|7.
|Читтаделла
|0:0
|42
|17
|13
|12
|59 - 48
|64
|8.
|Перуджа
|1:0
|42
|17
|12
|13
|67 - 56
|63
|9.
|Фоджа
|0:0
|42
|16
|10
|16
|64 - 66
|58
|10.
|Специя
|0:1
|42
|13
|14
|15
|46 - 44
|53
|11.
|Карпи
|0:1
|42
|12
|16
|14
|32 - 45
|52
|12.
|Салернитана
|0:0
|42
|11
|19
|12
|51 - 56
|52
|13.
|Кремонезе
|0:0
|42
|9
|22
|11
|48 - 46
|49
|14.
|Брешия
|0:0
|42
|11
|15
|16
|41 - 52
|48
|15.
|Пескара
|0:0
|42
|11
|15
|16
|50 - 64
|48
|16.
|Чезена
|0:0
|42
|10
|18
|14
|54 - 61
|48
|17.
|Асколи
|0:0
|42
|11
|13
|18
|40 - 60
|46
|18.
|Новара
|0:0
|42
|10
|15
|17
|42 - 51
|45
|19.
|Авеллино
|0:1
|42
|10
|15
|17
|47 - 60
|45
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|42
|9
|15
|18
|40 - 54
|42
|21.
|Про Верчелли
|0:0
|42
|9
|14
|19
|47 - 68
|41
|22.
|Тернана
|1:0
|42
|8
|16
|18
|62 - 75
|40
Первый тайм
29'
Мартинелли Лука получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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