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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Карло Кастеллани
0:1
2' ГолДи Кармине Самуэль
|
2'
0:1
Состав команд
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 16 Мчедлидзе Леван Нападающий
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 34 Marco Imperiale
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 29 Джермони Лука Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 16 Filippo Ranocchia
- 13 Emmanuel Achy
- 28 Christian Kouan
- 5 Алехандро Гонсалес V
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +14 =6 -0)
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Эмполи 1:1 Новара СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
Перуджа (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Перуджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи Серия B
Эмполи
Перуджа
-
3 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|42
|23
|13
|6
|86 - 49
|82
|2.
|Парма
|1:0
|42
|21
|9
|12
|56 - 37
|72
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|42
|19
|15
|8
|63 - 45
|72
|4.
|Палермо
|0:0
|42
|17
|18
|7
|57 - 39
|69
|5.
|Бари
|1:0
|42
|18
|13
|11
|58 - 48
|67
|6.
|Венеция
|0:0
|42
|17
|16
|9
|56 - 42
|67
|7.
|Читтаделла
|0:0
|42
|17
|13
|12
|59 - 48
|64
|8.
|Перуджа
|1:0
|42
|17
|12
|13
|67 - 56
|63
|9.
|Фоджа
|0:0
|42
|16
|10
|16
|64 - 66
|58
|10.
|Специя
|0:1
|42
|13
|14
|15
|46 - 44
|53
|11.
|Карпи
|0:1
|42
|12
|16
|14
|32 - 45
|52
|12.
|Салернитана
|0:0
|42
|11
|19
|12
|51 - 56
|52
|13.
|Кремонезе
|0:0
|42
|9
|22
|11
|48 - 46
|49
|14.
|Брешия
|0:0
|42
|11
|15
|16
|41 - 52
|48
|15.
|Пескара
|0:0
|42
|11
|15
|16
|50 - 64
|48
|16.
|Чезена
|0:0
|42
|10
|18
|14
|54 - 61
|48
|17.
|Асколи
|0:0
|42
|11
|13
|18
|40 - 60
|46
|18.
|Новара
|0:0
|42
|10
|15
|17
|42 - 51
|45
|19.
|Авеллино
|0:1
|42
|10
|15
|17
|47 - 60
|45
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|42
|9
|15
|18
|40 - 54
|42
|21.
|Про Верчелли
|0:0
|42
|9
|14
|19
|47 - 68
|41
|22.
|Тернана
|1:0
|42
|8
|16
|18
|62 - 75
|40
Первый тайм
2'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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