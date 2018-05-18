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Стадион:
Эмполи
0:1
Первый тайм: 36'
Перуджа
0'
0:1
2' Гол
Ди Кармине Самуэль
36'
Первый тайм
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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