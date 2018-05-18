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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Либеро Либерати
1:0
10' ГолСиньори Франческо
28' Желтая карточкаКрешич Антон
|
10'
1:0
28'
Состав команд
19
Дзанон
Лука
Тернана 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 2 Витиелло Роберто Защитник
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 7 Giuseppe Statella Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 12 Marco Bleve Вратарь
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 28 Matteo Capitani
- Главный тренер: Бреда Роберто
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 27 Лавероне Лоренцо Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 11 Гавацци Давиде Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 21 Морозини Леонардо Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 20 Angelo Casadei
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 12.05.2018 Про Верчелли 2:1 Тернана СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 01.05.2018 Парма 2:0 Тернана СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 11.05.2018 Авеллино 1:0 Специя СB
- 05.05.2018 Асколи 1:1 Авеллино СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Авеллино: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана Серия B
- 26.03.2017 Тернана 4:1 Авеллино Серия B
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана Серия B
- 21.03.2016 Авеллино 0:2 Тернана Серия B
- 31.10.2015 Тернана 0:3 Авеллино Серия B
- 28.02.2015 Авеллино 1:1 Тернана Серия B
- 06.10.2014 Тернана 2:2 Авеллино Серия B
- 08.02.2014 Тернана 1:1 Авеллино Серия B
- 08.09.2013 Авеллино 1:0 Тернана Серия B
- 11.03.2012 Тернана 2:1 Авеллино Серия C1 A
- 23.10.2011 Авеллино 1:3 Тернана Серия C1 A
Тернана
Авеллино
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|42
|23
|13
|6
|86 - 49
|82
|2.
|Парма
|1:0
|42
|21
|9
|12
|56 - 37
|72
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|42
|19
|15
|8
|63 - 45
|72
|4.
|Палермо
|0:0
|42
|17
|18
|7
|57 - 39
|69
|5.
|Бари
|1:0
|42
|18
|13
|11
|58 - 48
|67
|6.
|Венеция
|0:0
|42
|17
|16
|9
|56 - 42
|67
|7.
|Читтаделла
|0:0
|42
|17
|13
|12
|59 - 48
|64
|8.
|Перуджа
|1:0
|42
|17
|12
|13
|67 - 56
|63
|9.
|Фоджа
|0:0
|42
|16
|10
|16
|64 - 66
|58
|10.
|Специя
|0:1
|42
|13
|14
|15
|46 - 44
|53
|11.
|Карпи
|0:1
|42
|12
|16
|14
|32 - 45
|52
|12.
|Салернитана
|0:0
|42
|11
|19
|12
|51 - 56
|52
|13.
|Кремонезе
|0:0
|42
|9
|22
|11
|48 - 46
|49
|14.
|Брешия
|0:0
|42
|11
|15
|16
|41 - 52
|48
|15.
|Пескара
|0:0
|42
|11
|15
|16
|50 - 64
|48
|16.
|Чезена
|0:0
|42
|10
|18
|14
|54 - 61
|48
|17.
|Асколи
|0:0
|42
|11
|13
|18
|40 - 60
|46
|18.
|Новара
|0:0
|42
|10
|15
|17
|42 - 51
|45
|19.
|Авеллино
|0:1
|42
|10
|15
|17
|47 - 60
|45
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|42
|9
|15
|18
|40 - 54
|42
|21.
|Про Верчелли
|0:0
|42
|9
|14
|19
|47 - 68
|41
|22.
|Тернана
|1:0
|42
|8
|16
|18
|62 - 75
|40
Первый тайм
28'
Крешич Антон получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Синьори Франческо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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