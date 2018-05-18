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Стадион:
Тернана
1:0
Первый тайм: 35'
Авеллино
0'
1:0
10' Гол
Синьори Франческо
28' Желтая карточка
Крешич Антон
35'
Первый тайм
Желтая карточка
28'
Крешич Антон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Синьори Франческо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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