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Стадион: Дино Мануцци
Состав команд
18
Донкор
Исаак
20
Купиш
Томаш
Чезена 4-3-3
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Нападающий
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 14 Даль Монте Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 7 Фацци Николо Защитник
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 4 Кашоне Эммануэль Полузащитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 24 Вита Алессио Нападающий
- 10 Качиа Даниэле Нападающий
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- 23 Moussa Ndiaye
- Главный тренер: Драго Массимо
Кремонезе 4-5-1
- Основной состав
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 35 Чинелли Антонио Защитник
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 7 Пикколо Антонио Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 11 Скамачча Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Мацек Роман Нападающий
- 30 Камара Абел Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Andrea Gallina
- 37 Giacomo Massari
- 16 Eduardo D'Avino
- 17 Tommaso Spaviero
- 24 Filippo Forni
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 06.05.2018 Чезена 2:1 Парма СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
Кремонезе (последние 20 матчей: +2 =10 -8)
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
Последние игры между собой
Чезена
Кремонезе
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|42
|23
|13
|6
|86 - 49
|82
|2.
|Парма
|1:0
|42
|21
|9
|12
|56 - 37
|72
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|42
|19
|15
|8
|63 - 45
|72
|4.
|Палермо
|0:0
|42
|17
|18
|7
|57 - 39
|69
|5.
|Бари
|1:0
|42
|18
|13
|11
|58 - 48
|67
|6.
|Венеция
|0:0
|42
|17
|16
|9
|56 - 42
|67
|7.
|Читтаделла
|0:0
|42
|17
|13
|12
|59 - 48
|64
|8.
|Перуджа
|1:0
|42
|17
|12
|13
|67 - 56
|63
|9.
|Фоджа
|0:0
|42
|16
|10
|16
|64 - 66
|58
|10.
|Специя
|0:1
|42
|13
|14
|15
|46 - 44
|53
|11.
|Карпи
|0:1
|42
|12
|16
|14
|32 - 45
|52
|12.
|Салернитана
|0:0
|42
|11
|19
|12
|51 - 56
|52
|13.
|Кремонезе
|0:0
|42
|9
|22
|11
|48 - 46
|49
|14.
|Брешия
|0:0
|42
|11
|15
|16
|41 - 52
|48
|15.
|Пескара
|0:0
|42
|11
|15
|16
|50 - 64
|48
|16.
|Чезена
|0:0
|42
|10
|18
|14
|54 - 61
|48
|17.
|Асколи
|0:0
|42
|11
|13
|18
|40 - 60
|46
|18.
|Новара
|0:0
|42
|10
|15
|17
|42 - 51
|45
|19.
|Авеллино
|0:1
|42
|10
|15
|17
|47 - 60
|45
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|42
|9
|15
|18
|40 - 54
|42
|21.
|Про Верчелли
|0:0
|42
|9
|14
|19
|47 - 68
|41
|22.
|Тернана
|1:0
|42
|8
|16
|18
|62 - 75
|40
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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