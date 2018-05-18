- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Альберто Пиччи
0:1
11' ГолЧераволо Фабио
23' Желтая карточкаЧераволо Фабио
24' Желтая карточкаДжилардино Альберто
0:1
29' Не забитый пенальтиДжилардино Альберто
|
11'
0:1
23'
29'
0:1
Состав команд
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 39 Марилунго Гуидо Нападающий
- Запасные игроки
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 28 Мази Альберто Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 16 Мора Лука Полузащитник
- 13 Tommaso Augello Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 32 Samuele Mulattieri
- 17 Theophilus Awua
- 9 Francesco Forte I
- 15 Gabriele Corbo
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 31 Francisco Sierralta Защитник
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 8 Чичиретти Амато Нападающий
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Armando Anastasio Защитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 15 Да Крус Алессио Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 22 Michele Nardi
- 14 Marco Frediani
- 35 Andrea Dini
- Главный тренер: Донадони Роберто
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 11.05.2018 Авеллино 1:0 Специя СB
- 05.05.2018 Специя 5:1 Про Верчелли СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
Парма (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 12.05.2018 Парма 1:0 Бари СB
- 06.05.2018 Чезена 2:1 Парма СB
- 01.05.2018 Парма 2:0 Тернана СB
- 28.04.2018 Про Верчелли 1:0 Парма СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Парма: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя Серия B
Специя
Парма
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|42
|23
|13
|6
|86 - 49
|82
|2.
|Парма
|1:0
|42
|21
|9
|12
|56 - 37
|72
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|42
|19
|15
|8
|63 - 45
|72
|4.
|Палермо
|0:0
|42
|17
|18
|7
|57 - 39
|69
|5.
|Бари
|1:0
|42
|18
|13
|11
|58 - 48
|67
|6.
|Венеция
|0:0
|42
|17
|16
|9
|56 - 42
|67
|7.
|Читтаделла
|0:0
|42
|17
|13
|12
|59 - 48
|64
|8.
|Перуджа
|1:0
|42
|17
|12
|13
|67 - 56
|63
|9.
|Фоджа
|0:0
|42
|16
|10
|16
|64 - 66
|58
|10.
|Специя
|0:1
|42
|13
|14
|15
|46 - 44
|53
|11.
|Карпи
|0:1
|42
|12
|16
|14
|32 - 45
|52
|12.
|Салернитана
|0:0
|42
|11
|19
|12
|51 - 56
|52
|13.
|Кремонезе
|0:0
|42
|9
|22
|11
|48 - 46
|49
|14.
|Брешия
|0:0
|42
|11
|15
|16
|41 - 52
|48
|15.
|Пескара
|0:0
|42
|11
|15
|16
|50 - 64
|48
|16.
|Чезена
|0:0
|42
|10
|18
|14
|54 - 61
|48
|17.
|Асколи
|0:0
|42
|11
|13
|18
|40 - 60
|46
|18.
|Новара
|0:0
|42
|10
|15
|17
|42 - 51
|45
|19.
|Авеллино
|0:1
|42
|10
|15
|17
|47 - 60
|45
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|42
|9
|15
|18
|40 - 54
|42
|21.
|Про Верчелли
|0:0
|42
|9
|14
|19
|47 - 68
|41
|22.
|Тернана
|1:0
|42
|8
|16
|18
|62 - 75
|40
Первый тайм
29'
ОН ПРОМАЗАЛ - Джилардино Альберто пробил пенальти, но не смог забить!
24'
Джилардино Альберто получил желтую карточку от судьи
23'
Чераволо Фабио получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Чераволо Фабио бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация