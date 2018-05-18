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Стадион:
Специя
0:1
Первый тайм: 36'
Парма
0'
0:1
11' Гол
Чераволо Фабио
23' Желтая карточка
Чераволо Фабио
24' Желтая карточка
Джилардино Альберто
0:1
29' Не забитый пенальти
Джилардино Альберто
36'
Первый тайм
Описание гола
29'
ОН ПРОМАЗАЛ - Джилардино Альберто пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
24'
Джилардино Альберто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Чераволо Фабио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Чераволо Фабио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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