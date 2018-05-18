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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
0:0
Первый тайм: 36'
Состав команд
20
Паза
Симоне
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 29 Видо Лука Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Про Верчелли 4-3-3
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 3 Маммарелла Карло Защитник
- 6 Алькибиаде Раффаэле Защитник
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 30 Джермано Умберто Защитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 4 Кануте Мамаду Полузащитник
- 16 Alfredo Bifulco Полузащитник
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 24 Пульезе Марио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alessandro Gilardi Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 19 Гатто Массимилиано Нападающий
- 35 Lorenzo Cortinovis
- 36 Erik Gerbi
- 34 Alessandro Sangiorgi
- 26 Matteo Della Morte
- 12 Andrea Chiovenda
- 29 Roberto Iezzi
- 31 Davide De Marino
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 12.05.2018 Про Верчелли 2:1 Тернана СB
- 05.05.2018 Специя 5:1 Про Верчелли СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 28.04.2018 Про Верчелли 1:0 Парма СB
- 21.04.2018 Виртус Энтелла 3:2 Про Верчелли СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Про Верчелли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла Серия B
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли Серия B
- 10.09.2016 Про Верчелли 1:5 Читтаделла Серия B
- 14.02.2015 Про Верчелли 0:1 Читтаделла Серия B
- 23.09.2014 Читтаделла 1:2 Про Верчелли Серия B
- 26.02.2013 Про Верчелли 0:0 Читтаделла Серия B
- 01.10.2012 Читтаделла 3:0 Про Верчелли Серия B
Читтаделла
Про Верчелли
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|42
|23
|13
|6
|86 - 49
|82
|2.
|Парма
|1:0
|42
|21
|9
|12
|56 - 37
|72
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|42
|19
|15
|8
|63 - 45
|72
|4.
|Палермо
|0:0
|42
|17
|18
|7
|57 - 39
|69
|5.
|Бари
|1:0
|42
|18
|13
|11
|58 - 48
|67
|6.
|Венеция
|0:0
|42
|17
|16
|9
|56 - 42
|67
|7.
|Читтаделла
|0:0
|42
|17
|13
|12
|59 - 48
|64
|8.
|Перуджа
|1:0
|42
|17
|12
|13
|67 - 56
|63
|9.
|Фоджа
|0:0
|42
|16
|10
|16
|64 - 66
|58
|10.
|Специя
|0:1
|42
|13
|14
|15
|46 - 44
|53
|11.
|Карпи
|0:1
|42
|12
|16
|14
|32 - 45
|52
|12.
|Салернитана
|0:0
|42
|11
|19
|12
|51 - 56
|52
|13.
|Кремонезе
|0:0
|42
|9
|22
|11
|48 - 46
|49
|14.
|Брешия
|0:0
|42
|11
|15
|16
|41 - 52
|48
|15.
|Пескара
|0:0
|42
|11
|15
|16
|50 - 64
|48
|16.
|Чезена
|0:0
|42
|10
|18
|14
|54 - 61
|48
|17.
|Асколи
|0:0
|42
|11
|13
|18
|40 - 60
|46
|18.
|Новара
|0:0
|42
|10
|15
|17
|42 - 51
|45
|19.
|Авеллино
|0:1
|42
|10
|15
|17
|47 - 60
|45
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|42
|9
|15
|18
|40 - 54
|42
|21.
|Про Верчелли
|0:0
|42
|9
|14
|19
|47 - 68
|41
|22.
|Тернана
|1:0
|42
|8
|16
|18
|62 - 75
|40
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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