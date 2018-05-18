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Стадион: Сан Никола
1:0
27' ГолГалано Кристиан
29' Желтая карточкаMaodo Mbaye
|
27'
1:0
29'
Состав команд
17
Марроне
Лука
19
Балковец
Юре
21
Тельо
Андрес
24
Maodo
Mbaye
27
Еленич
Эней
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 5 Ойконому Мариос Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Берарди Алессандро Вратарь
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 25 Морлео Арчимеде Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 16 Импрота Риккардо Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Карпи 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Federico Serraiocco Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 4 Alessio Sabbione Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 3 Капела Анибал Защитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- 21 Dario Saric
- 12 Matteo Brunelli
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 12.05.2018 Парма 1:0 Бари СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Бари 1:0 Виртус Энтелла СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Бари 1:1 Новара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
Карпи (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Карпи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Бари
Карпи
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|42
|23
|13
|6
|86 - 49
|82
|2.
|Парма
|1:0
|42
|21
|9
|12
|56 - 37
|72
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|42
|19
|15
|8
|63 - 45
|72
|4.
|Палермо
|0:0
|42
|17
|18
|7
|57 - 39
|69
|5.
|Бари
|1:0
|42
|18
|13
|11
|58 - 48
|67
|6.
|Венеция
|0:0
|42
|17
|16
|9
|56 - 42
|67
|7.
|Читтаделла
|0:0
|42
|17
|13
|12
|59 - 48
|64
|8.
|Перуджа
|1:0
|42
|17
|12
|13
|67 - 56
|63
|9.
|Фоджа
|0:0
|42
|16
|10
|16
|64 - 66
|58
|10.
|Специя
|0:1
|42
|13
|14
|15
|46 - 44
|53
|11.
|Карпи
|0:1
|42
|12
|16
|14
|32 - 45
|52
|12.
|Салернитана
|0:0
|42
|11
|19
|12
|51 - 56
|52
|13.
|Кремонезе
|0:0
|42
|9
|22
|11
|48 - 46
|49
|14.
|Брешия
|0:0
|42
|11
|15
|16
|41 - 52
|48
|15.
|Пескара
|0:0
|42
|11
|15
|16
|50 - 64
|48
|16.
|Чезена
|0:0
|42
|10
|18
|14
|54 - 61
|48
|17.
|Асколи
|0:0
|42
|11
|13
|18
|40 - 60
|46
|18.
|Новара
|0:0
|42
|10
|15
|17
|42 - 51
|45
|19.
|Авеллино
|0:1
|42
|10
|15
|17
|47 - 60
|45
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|42
|9
|15
|18
|40 - 54
|42
|21.
|Про Верчелли
|0:0
|42
|9
|14
|19
|47 - 68
|41
|22.
|Тернана
|1:0
|42
|8
|16
|18
|62 - 75
|40
Первый тайм
29'
Maodo Mbaye получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Галано Кристиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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