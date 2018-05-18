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Стадион:
Бари
1:0
Первый тайм: 35'
Карпи
0'
1:0
27' Гол
Галано Кристиан
29' Желтая карточка
Maodo Mbaye
35'
Первый тайм
Желтая карточка
29'
Maodo Mbaye получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Галано Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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