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Стадион: Аречи
0:0
Первый тайм: 36'
22' Желтая карточкаРайкович Слободан
33' Желтая карточкаРосси Алессандро
|
33'
Состав команд
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 34 Попеску Штефан Защитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 6 Danilo Gaeta Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 25 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- 20 Francesco Orlando Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 36 Pasquale De Sarlo
- 35 Mattia Novella
- 31 Salvatore Monaco II
- 12 Michalis Iliadis
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Палермо 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 3 Рисполи Андреа Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 28 Давидович Павел Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Защитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Полузащитник
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 32 Andrea Ingegneri
- 31 Samuele Guddo
- 1 Luca Maniero II
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
Палермо (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Палермо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана Серия B
Салернитана
Палермо
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|42
|23
|13
|6
|86 - 49
|82
|2.
|Парма
|1:0
|42
|21
|9
|12
|56 - 37
|72
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|42
|19
|15
|8
|63 - 45
|72
|4.
|Палермо
|0:0
|42
|17
|18
|7
|57 - 39
|69
|5.
|Бари
|1:0
|42
|18
|13
|11
|58 - 48
|67
|6.
|Венеция
|0:0
|42
|17
|16
|9
|56 - 42
|67
|7.
|Читтаделла
|0:0
|42
|17
|13
|12
|59 - 48
|64
|8.
|Перуджа
|1:0
|42
|17
|12
|13
|67 - 56
|63
|9.
|Фоджа
|0:0
|42
|16
|10
|16
|64 - 66
|58
|10.
|Специя
|0:1
|42
|13
|14
|15
|46 - 44
|53
|11.
|Карпи
|0:1
|42
|12
|16
|14
|32 - 45
|52
|12.
|Салернитана
|0:0
|42
|11
|19
|12
|51 - 56
|52
|13.
|Кремонезе
|0:0
|42
|9
|22
|11
|48 - 46
|49
|14.
|Брешия
|0:0
|42
|11
|15
|16
|41 - 52
|48
|15.
|Пескара
|0:0
|42
|11
|15
|16
|50 - 64
|48
|16.
|Чезена
|0:0
|42
|10
|18
|14
|54 - 61
|48
|17.
|Асколи
|0:0
|42
|11
|13
|18
|40 - 60
|46
|18.
|Новара
|0:0
|42
|10
|15
|17
|42 - 51
|45
|19.
|Авеллино
|0:1
|42
|10
|15
|17
|47 - 60
|45
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|42
|9
|15
|18
|40 - 54
|42
|21.
|Про Верчелли
|0:0
|42
|9
|14
|19
|47 - 68
|41
|22.
|Тернана
|1:0
|42
|8
|16
|18
|62 - 75
|40
Первый тайм
33'
Росси Алессандро получил желтую карточку от судьи
22'
Райкович Слободан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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