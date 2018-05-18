  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
0:0
Первый тайм: 36'
Палермо
0'
22' Желтая карточка
Райкович Слободан
33' Желтая карточка
Росси Алессандро
36'
Первый тайм
Желтая карточка
33'
Росси Алессандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Райкович Слободан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация