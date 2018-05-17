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Милан
 
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Фиорентина
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Фиорентина

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Милан - Фиорентина
Милан
79.1% (68)
Ничья:
16.3% (14)
Фиорентина
4.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
48.8% (42)
Милан:
17.4% (15)
Ничья:
12.8% (11)
Милан:
8.1% (7)
Ничья:
2.3% (2)
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