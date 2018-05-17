Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Фиорентина

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Стадион: Сан-Сиро
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Милан (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан КИ
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
Фиорентина (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 13.05.2018 Фиорентина 0:1 Кальяри СA
- 06.05.2018 Дженоа 2:3 Фиорентина СA
- 29.04.2018 Фиорентина 3:0 Наполи СA
- 26.04.2018 Фиорентина 13:0 Signa 1914 ТМК
- 21.04.2018 Сассуоло 1:0 Фиорентина СA
- 18.04.2018 Фиорентина 3:4 Лацио СA
- 15.04.2018 Фиорентина 0:0 СПАЛ 2013 СA
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
- 03.04.2018 Удинезе 0:2 Фиорентина СA
- 31.03.2018 Фиорентина 2:0 Кротоне СA
- 18.03.2018 Торино 1:2 Фиорентина СA
- 11.03.2018 Фиорентина 1:0 Беневенто СA
- 25.02.2018 Фиорентина 1:0 Кьево СA
- 18.02.2018 Аталанта 1:1 Фиорентина СA
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Болонья 1:2 Фиорентина СA
- 28.01.2018 Фиорентина 1:4 Верона СA
- 21.01.2018 Сампдория 3:1 Фиорентина СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан Серия A
- 19.02.2017 Милан 2:1 Фиорентина Серия A
- 25.09.2016 Фиорентина 0:0 Милан Серия A
- 17.01.2016 Милан 2:0 Фиорентина Серия A
- 23.08.2015 Фиорентина 2:0 Милан Серия A
- 16.03.2015 Фиорентина 2:1 Милан Серия A
- 26.10.2014 Милан 1:1 Фиорентина Серия A
- 26.03.2014 Фиорентина 0:2 Милан Серия A
- 02.11.2013 Милан 0:2 Фиорентина Серия A
- 07.04.2013 Фиорентина 2:2 Милан Серия A
- 11.11.2012 Милан 1:3 Фиорентина Серия A
- 07.04.2012 Милан 1:2 Фиорентина Серия A
- 19.11.2011 Фиорентина 0:0 Милан Серия A
- 10.04.2011 Фиорентина 1:2 Милан Серия A
- 20.11.2010 Милан 1:0 Фиорентина Серия A
- 01.05.2010 Милан 1:0 Фиорентина Серия A
- 24.02.2010 Фиорентина 1:2 Милан Серия A
- 31.05.2009 Фиорентина 0:2 Милан Серия A
- 17.01.2009 Милан 1:0 Фиорентина Серия A
- 03.02.2008 Фиорентина 0:1 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|84 - 23
|92
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|75 - 28
|88
|3.
|Рома
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|60 - 28
|74
|4.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|9
|7
|87 - 46
|72
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|12
|6
|63 - 28
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|51 - 41
|61
|7.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|57 - 38
|60
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|53 - 41
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|16
|6
|15
|55 - 57
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 45
|51
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|29 - 58
|43
|12.
|Дженоа
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|32 - 41
|41
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|40 - 51
|39
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|4
|22
|47 - 63
|37
|15.
|Кьево
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 59
|37
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|32 - 61
|36
|17.
|Кротоне
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|39 - 64
|35
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|36 - 58
|35
|19.
|Верона
|Заявка
|37
|7
|4
|26
|29 - 76
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|37
|6
|3
|28
|33 - 83
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - ФиорентинаДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Милан - Фиорентина
Милан
79.1% (68)
Ничья:
16.3% (14)
Фиорентина
4.7% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Милан:
48.8% (42)
1:0 Милан:
17.4% (15)
1:1 Ничья:
12.8% (11)
2:0 Милан:
8.1% (7)
2:2 Ничья:
2.3% (2)
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