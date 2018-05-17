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Стадион:
Сассуоло
 
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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Рома

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 27 минут, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Сассуоло - Рома
Сассуоло
6.1% (5)
Ничья:
3.7% (3)
Рома
90.2% (74)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
46.3% (38)
Рома:
19.5% (16)
Рома:
17.1% (14)
Ничья:
3.7% (3)
Рома:
3.7% (3)
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