Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Рома

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Стадион: Читта-дель-Триколоре
Предыдущие игры
Сассуоло (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 12.05.2018 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 06.05.2018 Сассуоло 1:0 Сампдория СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 21.04.2018 Сассуоло 1:0 Фиорентина СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Кьево 1:1 Сассуоло СA
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 24.03.2018 Сассуоло 3:0 Бассано Виртус ТМК
- 17.03.2018 Удинезе 1:2 Сассуоло СA
- 11.03.2018 Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 18.02.2018 Болонья 2:1 Сассуоло СA
- 11.02.2018 Сассуоло 0:0 Кальяри СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 27.01.2018 Сассуоло 0:3 Аталанта СA
- 21.01.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
Рома (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
- 18.04.2018 Рома 2:1 Дженоа СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
Рома: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло Серия A
- 19.03.2017 Рома 3:1 Сассуоло Серия A
- 26.10.2016 Сассуоло 1:3 Рома Серия A
- 02.02.2016 Сассуоло 0:2 Рома Серия A
- 20.09.2015 Рома 2:2 Сассуоло Серия A
- 29.04.2015 Сассуоло 0:3 Рома Серия A
- 06.12.2014 Рома 2:2 Сассуоло Серия A
- 30.03.2014 Сассуоло 0:2 Рома Серия A
- 10.11.2013 Рома 1:1 Сассуоло Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|84 - 23
|92
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|75 - 28
|88
|3.
|Рома
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|60 - 28
|74
|4.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|9
|7
|87 - 46
|72
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|12
|6
|63 - 28
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|51 - 41
|61
|7.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|57 - 38
|60
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|53 - 41
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|16
|6
|15
|55 - 57
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 45
|51
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|29 - 58
|43
|12.
|Дженоа
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|32 - 41
|41
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|40 - 51
|39
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|4
|22
|47 - 63
|37
|15.
|Кьево
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 59
|37
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|32 - 61
|36
|17.
|Кротоне
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|39 - 64
|35
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|36 - 58
|35
|19.
|Верона
|Заявка
|37
|7
|4
|26
|29 - 76
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|37
|6
|3
|28
|33 - 83
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - РомаДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 27 минут, которая состоится 20.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Сассуоло - Рома
Сассуоло
6.1% (5)
Ничья:
3.7% (3)
Рома
90.2% (74)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Рома:
46.3% (38)
0:2 Рома:
19.5% (16)
0:1 Рома:
17.1% (14)
1:1 Ничья:
3.7% (3)
1:3 Рома:
3.7% (3)
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