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Стадион:
Кальяри
 
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Аталанта
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Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Аталанта

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Кальяри - Аталанта
Кальяри
20.7% (17)
Ничья:
35.4% (29)
Аталанта
43.9% (36)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.7% (26)
Аталанта:
23.2% (19)
Аталанта:
17.1% (14)
Кальяри:
9.8% (8)
Кальяри:
8.5% (7)
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