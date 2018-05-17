Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Аталанта

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Стадион: Сарденья Арена
Предыдущие игры
Кальяри (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 13.05.2018 Фиорентина 0:1 Кальяри СA
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 29.04.2018 Сампдория 4:1 Кальяри СA
- 22.04.2018 Кальяри 0:0 Болонья СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Кальяри 2:1 Удинезе СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 03.04.2018 Дженоа 2:1 Кальяри СA
- 31.03.2018 Кальяри 0:4 Торино СA
- 18.03.2018 Беневенто 1:2 Кальяри СA
- 11.03.2018 Кальяри 2:2 Лацио СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 17.02.2018 Кьево 2:1 Кальяри СA
- 11.02.2018 Сассуоло 0:0 Кальяри СA
- 04.02.2018 Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 28.01.2018 Кротоне 1:1 Кальяри СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 30.12.2017 Аталанта 1:2 Кальяри СA
- 22.12.2017 Кальяри 0:1 Фиорентина СA
Аталанта (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
- 06.05.2018 Лацио 1:1 Аталанта СA
- 29.04.2018 Аталанта 3:1 Дженоа СA
- 22.04.2018 Аталанта 2:1 Торино СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
- 07.04.2018 СПАЛ 2013 1:1 Аталанта СA
- 03.04.2018 Аталанта 1:2 Сампдория СA
- 31.03.2018 Аталанта 2:0 Удинезе СA
- 18.03.2018 Верона 0:5 Аталанта СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Болонья 0:1 Аталанта СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 22.02.2018 Аталанта 1:1 Боруссия Д ЛЕ
- 18.02.2018 Аталанта 1:1 Фиорентина СA
- 15.02.2018 Боруссия Д 3:2 Аталанта ЛЕ
- 10.02.2018 Кротоне 1:1 Аталанта СA
- 04.02.2018 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Сассуоло 0:3 Аталанта СA
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
- 30.12.2017 Аталанта 1:2 Кальяри Серия A
- 05.02.2017 Аталанта 2:0 Кальяри Серия A
- 18.09.2016 Кальяри 3:0 Аталанта Серия A
- 01.02.2015 Аталанта 2:1 Кальяри Серия A
- 14.09.2014 Кальяри 1:2 Аталанта Серия A
- 19.01.2014 Аталанта 1:0 Кальяри Серия A
- 25.08.2013 Кальяри 2:1 Аталанта Серия A
- 20.01.2013 Аталанта 1:1 Кальяри Серия A
- 02.09.2012 Кальяри 1:1 Аталанта Серия A
- 01.04.2012 Кальяри 2:0 Аталанта Серия A
- 06.11.2011 Аталанта 1:0 Кальяри Серия A
- 24.03.2010 Аталанта 3:1 Кальяри Серия A
- 01.11.2009 Кальяри 3:0 Аталанта Серия A
- 08.02.2009 Кальяри 0:1 Аталанта Серия A
- 24.09.2008 Аталанта 1:0 Кальяри Серия A
- 19.03.2008 Кальяри 1:0 Аталанта Серия A
- 31.10.2007 Аталанта 2:2 Кальяри Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|84 - 23
|92
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|75 - 28
|88
|3.
|Рома
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|60 - 28
|74
|4.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|9
|7
|87 - 46
|72
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|12
|6
|63 - 28
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|51 - 41
|61
|7.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|57 - 38
|60
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|53 - 41
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|16
|6
|15
|55 - 57
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 45
|51
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|29 - 58
|43
|12.
|Дженоа
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|32 - 41
|41
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|40 - 51
|39
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|4
|22
|47 - 63
|37
|15.
|Кьево
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 59
|37
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|32 - 61
|36
|17.
|Кротоне
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|39 - 64
|35
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|36 - 58
|35
|19.
|Верона
|Заявка
|37
|7
|4
|26
|29 - 76
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|37
|6
|3
|28
|33 - 83
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - АталантаДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Кальяри - Аталанта
Кальяри
20.7% (17)
Ничья:
35.4% (29)
Аталанта
43.9% (36)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.7% (26)
1:2 Аталанта:
23.2% (19)
0:1 Аталанта:
17.1% (14)
2:1 Кальяри:
9.8% (8)
1:0 Кальяри:
8.5% (7)
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