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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Кротоне

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Кротоне
Наполи
92.7% (76)
Ничья:
4.9% (4)
Кротоне
2.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
32.9% (27)
Наполи:
22% (18)
Наполи:
13.4% (11)
Наполи:
12.2% (10)
Наполи:
4.9% (4)
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