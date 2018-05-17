Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Интер Милан

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Стадион: Олимпийский (Рим)
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Лацио (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Лацио 1:1 Аталанта СA
- 29.04.2018 Торино 0:1 Лацио СA
- 22.04.2018 Лацио 4:0 Сампдория СA
- 18.04.2018 Фиорентина 3:4 Лацио СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 12.04.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Лацио ЛЕ
- 08.04.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 05.04.2018 Лацио 4:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Лацио 1:1 Болонья СA
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Кальяри 2:2 Лацио СA
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
Интер Милан (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 12.05.2018 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 06.05.2018 Удинезе 0:4 Интер Милан СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
- 08.04.2018 Торино 1:0 Интер Милан СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Сампдория 0:5 Интер Милан СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
Последние игры между собой
Лацио: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио Серия A
- 21.05.2017 Лацио 1:3 Интер Милан Серия A
- 31.01.2017 Интер Милан 1:2 Лацио Кубок Италии
- 21.12.2016 Интер Милан 3:0 Лацио Серия A
- 01.05.2016 Лацио 2:0 Интер Милан Серия A
- 20.12.2015 Интер Милан 1:2 Лацио Серия A
- 10.05.2015 Лацио 1:2 Интер Милан Серия A
- 21.12.2014 Интер Милан 2:2 Лацио Серия A
- 10.05.2014 Интер Милан 4:1 Лацио Серия A
- 06.01.2014 Лацио 1:0 Интер Милан Серия A
- 08.05.2013 Интер Милан 1:3 Лацио Серия A
- 15.12.2012 Лацио 1:0 Интер Милан Серия A
- 13.05.2012 Лацио 3:1 Интер Милан Серия A
- 22.01.2012 Интер Милан 2:1 Лацио Серия A
- 23.04.2011 Интер Милан 2:1 Лацио Серия A
- 03.12.2010 Лацио 3:1 Интер Милан Серия A
- 02.05.2010 Лацио 0:2 Интер Милан Серия A
- 20.12.2009 Интер Милан 1:0 Лацио Серия A
- 08.08.2009 Интер Милан 1:2 Лацио Суперкубок
- 02.05.2009 Интер Милан 2:0 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|84 - 23
|92
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|75 - 28
|88
|3.
|Рома
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|60 - 28
|74
|4.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|9
|7
|87 - 46
|72
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|12
|6
|63 - 28
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|51 - 41
|61
|7.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|57 - 38
|60
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|53 - 41
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|16
|6
|15
|55 - 57
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 45
|51
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|29 - 58
|43
|12.
|Дженоа
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|32 - 41
|41
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|40 - 51
|39
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|4
|22
|47 - 63
|37
|15.
|Кьево
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 59
|37
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|32 - 61
|36
|17.
|Кротоне
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|39 - 64
|35
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|36 - 58
|35
|19.
|Верона
|Заявка
|37
|7
|4
|26
|29 - 76
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|37
|6
|3
|28
|33 - 83
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Интер МиланДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 26 минут, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Лацио - Интер Милан
Лацио
47.7% (41)
Ничья:
30.2% (26)
Интер Милан
22.1% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
31.4% (27)
1:1 Ничья:
18.6% (16)
1:2 Интер Милан:
14% (12)
1:0 Лацио:
11.6% (10)
2:2 Ничья:
7% (6)
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