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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
1:2
Второй тайм: 81'
Торино
0'
21' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
0:1
30' Гол
Фальке Яго
45' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
0:2
58' Гол
Базелли Даниэле
69' Желтая карточка
Омеонга Стефан
1:2
80' Гол
Пандев Горан
81'
Второй тайм
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Пандев Горан забивает!
80'
Плохо сыграл Молинаро Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Бираски Давиде из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Медейруш Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа
78'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой слева.
78'
Пандев Горан из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Аскуа Африйе
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
73'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
73'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Эдера Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Лашальт Диего
69'
Тактическая замена. Моретти Эмилиано уходит с поля и его заменяет Молинаро Кристиан
Желтая карточка
69'
Омеонга Стефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Безумный фол. Омеонга Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Базелли Даниэле
67'
Росси Джузеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
67'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой слева.
67'
Должен был быть гол! Росси Джузеппе имел отличный шанс, но Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня не дал голу состоятся!
66'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Удар от ворот произведет Торино
65'
Лашальт Диего из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
65'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
64'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Эдера Симоне
Фол, нарушение
64'
Белотти Андреа из команды Торино играет слишком грубо. Эль-Ямик Джавад оказался на газоне.
63'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Медейруш Юри из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
60'
Лападула Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
58'
Тактическая замена. Бесса Даниэль уходит с поля и его заменяет Росси Джузеппе
58'
Ансальди Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Базелли Даниэле из команды Торино забил гол! Легко это для такого игрока, как Базелли Даниэле
58'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
57'
Удар от ворот произведет Торино
57'
Бертолаччи Андреа не смог попасть в створ ударом издали
57'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой слева.
56'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
56'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Удар от ворот произведет Дженоа
54'
Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
54'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
53'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
53'
Омеонга Стефан наказан за толчок Н'Кулу Николя
Офсайд
51'
Лападула Джанлука из команды Дженоа в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Удар от ворот произведет Торино
50'
Лашальт Диего не смог попасть в створ ударом издали
50'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Белотти Андреа из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Бираски Давиде заработал фол
49'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
48'
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе
Угловой
48'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой справа.
48'
Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Велозу Мигель уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
48'
Медейруш Юри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Удар от ворот произведет Торино
Желтая карточка
47'
Ансальди Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Ансальди Кристиан из команды Торино поставил подножку. Пострадал Медейруш Юри
46'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
45'
Велозу Мигель наказан за толчок Ринкон Томас
45'
Омеонга Стефан пробует нанести удар издали, но Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня держит все под контролем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа
42'
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Медейруш Юри из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
41'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
Угловой
41'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
41'
Перейра Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Иццо Армандо получил травму и заменен. Омеонга Стефан выходит на поле.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Иццо Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Бесса Даниэль атаковал сзади соперника. Это Беренгер Алекс заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Бонифаци Кевин из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
34'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
30'
Белотти Андреа сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Фальке Яго из команды Торино забил гол! Легко это для такого игрока, как Фальке Яго
30'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
30'
Беренгер Алекс из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
29'
Бертолаччи Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Бертолаччи Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Бертолаччи Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Отличные скиллы показывает Лашальт Диего, обводя своих соперников
24'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Дженоа
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
22'
Велозу Мигель пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
21'
Н'Кулу Николя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Н'Кулу Николя из команды Торино играет слишком грубо. Лападула Джанлука оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
20'
Плохо сыграл Эль-Ямик Джавад - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Дженоа
18'
Перейра Педру II наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
Угловой
17'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
17'
Хороший удар издали нанес Перейра Педру II, но отличный сейв сделал Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня. Угловой.
Офсайд
16'
Беренгер Алекс из команды Торино в офсайде
15'
Ансальди Кристиан из команды Торино направляет мяч в штрафную площадку, но Перин Маттиа выбегает и ловит мяч
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Медейруш Юри из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
13'
Беренгер Алекс наказан за толчок Бираски Давиде
13'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Удар от ворот произведет Торино
10'
Бесса Даниэль из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Перейра Педру II из команды Дженоа сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
6'
Медейруш Юри из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Фальке Яго из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе
5'
Медейруш Юри из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
4'
Отличный пас сделал Медейруш Юри из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Бесса Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино подал угловой справа.
4'
Иццо Армандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
3'
Н'Кулу Николя наказан за толчок Лападула Джанлука
Фол, нарушение
2'
Велозу Мигель наказан за толчок Базелли Даниэле
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
1'
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе
1'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Торино
Дженоа
30.4% (51)
Ничья:
54.2% (91)
Торино
15.5% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
50% (84)
Дженоа:
14.3% (24)
Дженоа:
12.5% (21)
Торино:
9.5% (16)
Торино:
4.2% (7)
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