Стадион: Луиджи Феррарис
21' Желтая карточкаН'Кулу Николя
0:1
30' ГолФальке Яго
45' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
0:2
58' ГолБазелли Даниэле
69' Желтая карточкаОмеонга Стефан
1:2
80' ГолПандев Горан
Второй тайм
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Г О О О О Л - Пандев Горан забивает!
80'
Плохо сыграл Молинаро Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Бираски Давиде из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
79'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Медейруш Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа
78'
78'
78'
Пандев Горан из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Аскуа Африйе
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
73'
73'
73'
73'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
72'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Судья сигнализирует, что Эдера Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Лашальт Диего
69'
Тактическая замена. Моретти Эмилиано уходит с поля и его заменяет Молинаро Кристиан
69'
Омеонга Стефан получил желтую карточку от судьи
69'
Безумный фол. Омеонга Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Базелли Даниэле
67'
Росси Джузеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
67'
Должен был быть гол! Росси Джузеппе имел отличный шанс, но Милинкович-Савич Ваня не дал голу состоятся!
66'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
65'
Лашальт Диего из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
65'
64'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Эдера Симоне
64'
Белотти Андреа из команды Торино играет слишком грубо. Эль-Ямик Джавад оказался на газоне.
63'
63'
Медейруш Юри из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
60'
Лападула Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
58'
Тактическая замена. Бесса Даниэль уходит с поля и его заменяет Росси Джузеппе
58'
Ансальди Кристиан сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Базелли Даниэле из команды Торино забил гол! Легко это для такого игрока, как Базелли Даниэле
58'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
57'
57'
Бертолаччи Андреа не смог попасть в створ ударом издали
57'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
56'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
54'
Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
54'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
53'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Омеонга Стефан наказан за толчок Н'Кулу Николя
51'
Лападула Джанлука из команды Дженоа в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
50'
Лашальт Диего не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
Белотти Андреа из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Бираски Давиде заработал фол
49'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
48'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой справа.
48'
Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
46'
Тактическая замена. Велозу Мигель уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
48'
Медейруш Юри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
47'
Ансальди Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
47'
Судья сигнализирует, что Ансальди Кристиан из команды Торино поставил подножку. Пострадал Медейруш Юри
46'
46'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Велозу Мигель наказан за толчок Ринкон Томас
45'
Омеонга Стефан пробует нанести удар издали, но Милинкович-Савич Ваня держит все под контролем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа
42'
Милинкович-Савич Ваня выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Медейруш Юри из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
41'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
41'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
41'
Перейра Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Иццо Армандо получил травму и заменен. Омеонга Стефан выходит на поле.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Иццо Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Судья свистит. Бесса Даниэль атаковал сзади соперника. Это Беренгер Алекс заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Бонифаци Кевин из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
34'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
33'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
30'
Белотти Андреа сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Фальке Яго из команды Торино забил гол! Легко это для такого игрока, как Фальке Яго
30'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
30'
Беренгер Алекс из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Бертолаччи Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Бертолаччи Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Бертолаччи Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Отличные скиллы показывает Лашальт Диего, обводя своих соперников
24'
23'
22'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
22'
Велозу Мигель пробил со штрафного прямо в стенку
21'
Н'Кулу Николя получил желтую карточку от судьи
21'
Н'Кулу Николя из команды Торино играет слишком грубо. Лападула Джанлука оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
20'
Плохо сыграл Эль-Ямик Джавад - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Перейра Педру II наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
17'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
17'
Хороший удар издали нанес Перейра Педру II, но отличный сейв сделал Милинкович-Савич Ваня. Угловой.
16'
Беренгер Алекс из команды Торино в офсайде
15'
Ансальди Кристиан из команды Торино направляет мяч в штрафную площадку, но Перин Маттиа выбегает и ловит мяч
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Медейруш Юри из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Беренгер Алекс наказан за толчок Бираски Давиде
13'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
10'
Бесса Даниэль из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
7'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Перейра Педру II из команды Дженоа сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
6'
Медейруш Юри из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Фальке Яго из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Медейруш Юри из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
4'
Отличный пас сделал Медейруш Юри из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
4'
Бесса Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино подал угловой справа.
4'
Иццо Армандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Н'Кулу Николя наказан за толчок Лападула Джанлука
2'
Велозу Мигель наказан за толчок Базелли Даниэле
1'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
1'
1'
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Торино
Дженоа
30.4% (51)
Ничья:
54.2% (91)
Торино
15.5% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
50% (84)
1:0 Дженоа:
14.3% (24)
2:1 Дженоа:
12.5% (21)
1:2 Торино:
9.5% (16)
0:1 Торино:
4.2% (7)
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