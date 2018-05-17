  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
 
Позже
Болонья
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Болонья

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Удинезе - Болонья
Удинезе
74.4% (61)
Ничья:
15.9% (13)
Болонья
9.8% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Удинезе:
32.9% (27)
Удинезе:
31.7% (26)
Ничья:
14.6% (12)
Удинезе:
8.5% (7)
Болонья:
4.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация