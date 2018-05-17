Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Болонья

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Стадион: Дачия-Арена
Предыдущие игры
Удинезе (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 06.05.2018 Удинезе 0:4 Интер Милан СA
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Наполи 4:2 Удинезе СA
- 14.04.2018 Кальяри 2:1 Удинезе СA
- 08.04.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 03.04.2018 Удинезе 0:2 Фиорентина СA
- 31.03.2018 Аталанта 2:0 Удинезе СA
- 23.03.2018 Домжале 1:0 Удинезе ТМК
- 17.03.2018 Удинезе 1:2 Сассуоло СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 25.02.2018 Сампдория 2:1 Удинезе СA
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Торино 2:0 Удинезе СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
Болонья (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 13.05.2018 Болонья 1:2 Кьево СA
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 22.04.2018 Кальяри 0:0 Болонья СA
- 18.04.2018 Сампдория 1:0 Болонья СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Лацио 1:1 Болонья СA
- 11.03.2018 Болонья 0:1 Аталанта СA
- 03.03.2018 СПАЛ 2013 1:0 Болонья СA
- 24.02.2018 Болонья 2:0 Дженоа СA
- 18.02.2018 Болонья 2:1 Сассуоло СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 04.02.2018 Болонья 1:2 Фиорентина СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе Серия A
- 30.04.2017 Болонья 4:0 Удинезе Серия A
- 05.12.2016 Удинезе 1:0 Болонья Серия A
- 14.02.2016 Удинезе 0:1 Болонья Серия A
- 27.09.2015 Болонья 1:2 Удинезе Серия A
- 01.02.2014 Болонья 0:2 Удинезе Серия A
- 15.09.2013 Удинезе 1:1 Болонья Серия A
- 30.03.2013 Удинезе 0:0 Болонья Серия A
- 04.11.2012 Болонья 1:1 Удинезе Серия A
- 26.02.2012 Болонья 1:3 Удинезе Серия A
- 02.10.2011 Удинезе 2:0 Болонья Серия A
- 02.02.2011 Удинезе 1:1 Болонья Серия A
- 22.09.2010 Болонья 2:1 Удинезе Серия A
- 18.04.2010 Удинезе 1:1 Болонья Серия A
- 06.12.2009 Болонья 2:1 Удинезе Серия A
- 08.02.2009 Удинезе 1:0 Болонья Серия A
- 24.09.2008 Болонья 0:3 Удинезе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|84 - 23
|92
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|75 - 28
|88
|3.
|Рома
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|60 - 28
|74
|4.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|9
|7
|87 - 46
|72
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|12
|6
|63 - 28
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|51 - 41
|61
|7.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|57 - 38
|60
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|53 - 41
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|16
|6
|15
|55 - 57
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 45
|51
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|29 - 58
|43
|12.
|Дженоа
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|32 - 41
|41
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|40 - 51
|39
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|4
|22
|47 - 63
|37
|15.
|Кьево
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 59
|37
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|32 - 61
|36
|17.
|Кротоне
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|39 - 64
|35
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|36 - 58
|35
|19.
|Верона
|Заявка
|37
|7
|4
|26
|29 - 76
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|37
|6
|3
|28
|33 - 83
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - БолоньяДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Удинезе - Болонья
Удинезе
74.4% (61)
Ничья:
15.9% (13)
Болонья
9.8% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Удинезе:
32.9% (27)
1:0 Удинезе:
31.7% (26)
1:1 Ничья:
14.6% (12)
2:0 Удинезе:
8.5% (7)
1:2 Болонья:
4.9% (4)
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