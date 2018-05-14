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Ювентус
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Верона

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Верона
Ювентус
93.3% (83)
Ничья:
4.5% (4)
Верона
2.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
44.9% (40)
Ювентус:
24.7% (22)
Ювентус:
10.1% (9)
Ювентус:
3.4% (3)
Ювентус:
3.4% (3)
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