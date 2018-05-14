Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Верона

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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан КИ
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
Верона (последние 20 матчей: +4 =0 -16)
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Верона 0:5 Аталанта СA
- 10.03.2018 Верона 1:0 Кьево СA
- 25.02.2018 Верона 2:1 Торино СA
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 11.02.2018 Сампдория 2:0 Верона СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Фиорентина 1:4 Верона СA
- 21.01.2018 Верона 0:3 Кротоне СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Удинезе 4:0 Верона СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус Серия A
- 08.05.2016 Верона 2:1 Ювентус Серия A
- 06.01.2016 Ювентус 3:0 Верона Серия A
- 30.05.2015 Верона 2:2 Ювентус Серия A
- 18.01.2015 Ювентус 4:0 Верона Серия A
- 15.01.2015 Ювентус 6:1 Верона Кубок Италии
- 09.02.2014 Верона 2:2 Ювентус Серия A
- 22.09.2013 Ювентус 2:1 Верона Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|84 - 23
|92
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|75 - 28
|88
|3.
|Рома
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|60 - 28
|74
|4.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|9
|7
|87 - 46
|72
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|12
|6
|63 - 28
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|51 - 41
|61
|7.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|57 - 38
|60
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|53 - 41
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|16
|6
|15
|55 - 57
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 45
|51
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|29 - 58
|43
|12.
|Дженоа
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|32 - 41
|41
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|40 - 51
|39
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|4
|22
|47 - 63
|37
|15.
|Кьево
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 59
|37
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|32 - 61
|36
|17.
|Кротоне
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|39 - 64
|35
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|36 - 58
|35
|19.
|Верона
|Заявка
|37
|7
|4
|26
|29 - 76
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|37
|6
|3
|28
|33 - 83
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - ВеронаДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Верона
Ювентус
93.3% (83)
Ничья:
4.5% (4)
Верона
2.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
44.9% (40)
3:0 Ювентус:
24.7% (22)
2:1 Ювентус:
10.1% (9)
3:1 Ювентус:
3.4% (3)
1:0 Ювентус:
3.4% (3)
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