Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Сампдория

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Стадион: Паоло Мацца
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 13.05.2018 Торино 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
- 18.04.2018 СПАЛ 2013 0:0 Кьево СA
- 15.04.2018 Фиорентина 0:0 СПАЛ 2013 СA
- 07.04.2018 СПАЛ 2013 1:1 Аталанта СA
- 31.03.2018 Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 11.03.2018 Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 03.03.2018 СПАЛ 2013 1:0 Болонья СA
- 25.02.2018 Кротоне 2:3 СПАЛ 2013 СA
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
Сампдория (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 13.05.2018 Сампдория 0:2 Наполи СA
- 06.05.2018 Сассуоло 1:0 Сампдория СA
- 29.04.2018 Сампдория 4:1 Кальяри СA
- 22.04.2018 Лацио 4:0 Сампдория СA
- 18.04.2018 Сампдория 1:0 Болонья СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 07.04.2018 Сампдория 0:0 Дженоа СA
- 03.04.2018 Аталанта 1:2 Сампдория СA
- 31.03.2018 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 18.03.2018 Сампдория 0:5 Интер Милан СA
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Сампдория 2:1 Удинезе СA
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 11.02.2018 Сампдория 2:0 Верона СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Сампдория 3:1 Фиорентина СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сампдория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|84 - 23
|92
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|75 - 28
|88
|3.
|Рома
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|60 - 28
|74
|4.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|9
|7
|87 - 46
|72
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|12
|6
|63 - 28
|69
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|51 - 41
|61
|7.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|57 - 38
|60
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|53 - 41
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|16
|6
|15
|55 - 57
|54
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 45
|51
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|29 - 58
|43
|12.
|Дженоа
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|32 - 41
|41
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|40 - 51
|39
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|4
|22
|47 - 63
|37
|15.
|Кьево
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 59
|37
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|32 - 61
|36
|17.
|Кротоне
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|39 - 64
|35
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|36 - 58
|35
|19.
|Верона
|Заявка
|37
|7
|4
|26
|29 - 76
|25
|20.
|Беневенто
|Заявка
|37
|6
|3
|28
|33 - 83
|21
-
Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - СампдорияДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Сампдория
СПАЛ 2013
35.4% (29)
Ничья:
37.8% (31)
Сампдория
26.8% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.1% (28)
1:0 СПАЛ 2013:
20.7% (17)
1:2 Сампдория:
13.4% (11)
2:1 СПАЛ 2013:
9.8% (8)
0:1 Сампдория:
6.1% (5)
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