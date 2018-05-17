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Стадион:
СПАЛ 2013
 
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Сампдория
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Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Сампдория

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Сампдория
СПАЛ 2013
35.4% (29)
Ничья:
37.8% (31)
Сампдория
26.8% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.1% (28)
СПАЛ 2013:
20.7% (17)
Сампдория:
13.4% (11)
СПАЛ 2013:
9.8% (8)
Сампдория:
6.1% (5)
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