  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кьево
 
Позже
Беневенто
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Кьево - Беневенто

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Кьево - Беневенто
Кьево
88.1% (74)
Ничья:
8.3% (7)
Беневенто
3.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Кьево:
34.5% (29)
Кьево:
31% (26)
Кьево:
16.7% (14)
Ничья:
7.1% (6)
Кьево:
3.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация