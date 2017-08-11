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ЦСКА М (мол.)
 
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Спартак М (мол.)
announcement
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До начала матча осталось 2 часа 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА М (мол.) - Спартак М (мол.), который состоится 11.08.2017.

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