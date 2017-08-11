- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Предыдущие игры
ЦСКА М (мол.) (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 08.08.2017 Тосно (мол.) 0:1 ЦСКА М (мол.) МП
- 28.07.2017 ЦСКА М (мол.) 3:0 СКА-Хабаровск (мол.) МП
- 21.07.2017 ЦСКА М (мол.) 2:3 Локомотив М (мол.) МП
- 14.07.2017 Анжи (мол.) 0:0 ЦСКА М (мол.) МП
- 20.05.2017 ЦСКА М (мол.) 2:0 Анжи (мол.) МП
- 17.05.2017 Рубин (мол.) 1:0 ЦСКА М (мол.) МП
- 11.05.2017 ЦСКА М (мол.) 2:2 Арсенал Тула (мол.) МП
- 06.05.2017 Амкар (мол.) 0:2 ЦСКА М (мол.) МП
- 29.04.2017 ЦСКА М (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) МП
- 25.04.2017 ЦСКА М (мол.) 2:0 Локомотив М (мол.) МП
- 21.04.2017 Уфа (мол.) 0:0 ЦСКА М (мол.) МП
- 14.04.2017 ЦСКА М (мол.) 2:0 Ростов (мол.) МП
- 09.04.2017 Краснодар (мол.) 2:0 ЦСКА М (мол.) МП
- 01.04.2017 ЦСКА М (мол.) 3:1 Крылья Советов (мол.) МП
- 19.03.2017 Ахмат (мол.) 0:1 ЦСКА М (мол.) МП
- 10.03.2017 ЦСКА М (мол.) 4:0 Томь (мол.) МП
- 03.03.2017 ЦСКА М (мол.) 1:1 Зенит (мол.) МП
- 02.12.2016 ЦСКА М (мол.) 3:1 Урал (мол.) МП
- 29.11.2016 ЦСКА М (мол.) 6:0 Оренбург (мол.) МП
- 25.11.2016 ЦСКА М (мол.) 1:1 Рубин (мол.) МП
Спартак М (мол.) (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 08.08.2017 Спартак М (мол.) 4:2 Арсенал Тула (мол.) МП
- 05.08.2017 Зенит (мол.) 2:1 Спартак М (мол.) МП
- 30.07.2017 Спартак М (мол.) 0:5 Краснодар (мол.) МП
- 22.07.2017 Уфа (мол.) 1:0 Спартак М (мол.) МП
- 17.07.2017 Динамо М (мол.) 5:2 Спартак М (мол.) МП
- 20.05.2017 Арсенал Тула (мол.) 0:2 Спартак М (мол.) МП
- 16.05.2017 Спартак М (мол.) 1:0 Ахмат (мол.) МП
- 12.05.2017 Амкар (мол.) 0:4 Спартак М (мол.) МП
- 05.05.2017 Спартак М (мол.) 5:1 Томь (мол.) МП
- 29.04.2017 ЦСКА М (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) МП
- 24.04.2017 Спартак М (мол.) 4:1 Урал (мол.) МП
- 21.04.2017 Ростов (мол.) 0:1 Спартак М (мол.) МП
- 15.04.2017 Спартак М (мол.) 2:1 Зенит (мол.) МП
- 08.04.2017 Уфа (мол.) 1:6 Спартак М (мол.) МП
- 02.04.2017 Спартак М (мол.) 3:2 Оренбург (мол.) МП
- 17.03.2017 Локомотив М (мол.) 1:2 Спартак М (мол.) МП
- 11.03.2017 Спартак М (мол.) 9:1 Анжи (мол.) МП
- 04.03.2017 Краснодар (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) МП
- 04.12.2016 Спартак М (мол.) 6:2 Рубин (мол.) МП
- 30.11.2016 Крылья Советов (мол.) 0:2 Спартак М (мол.) МП
Последние игры между собой
ЦСКА М (мол.): победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Спартак М (мол.): победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
- 29.04.2017 ЦСКА М (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
- 28.10.2016 Спартак М (мол.) 2:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство
- 05.03.2016 ЦСКА М (мол.) 3:0 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
- 13.08.2015 Спартак М (мол.) 1:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство
- 16.05.2015 Спартак М (мол.) 2:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство
- 16.08.2014 ЦСКА М (мол.) 0:1 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
- 22.11.2013 ЦСКА М (мол.) 4:0 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
- 21.09.2013 Спартак М (мол.) 3:2 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство
- 20.04.2013 ЦСКА М (мол.) 3:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
- 06.10.2012 Спартак М (мол.) 1:2 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство
- 27.04.2012 ЦСКА М (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
- 18.03.2012 Спартак М (мол.) 4:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство
- 27.08.2011 Спартак М (мол.) 1:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство
- 29.04.2011 ЦСКА М (мол.) 0:3 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
- 19.11.2010 ЦСКА М (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
- 31.07.2010 Спартак М (мол.) 1:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство
- 25.07.2009 ЦСКА М (мол.) 1:5 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
- 31.10.2008 ЦСКА М (мол.) 4:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
- 11.07.2008 Спартак М (мол.) 1:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уфа (мол.)
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Локомотив М (мол.)
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|3.
|Рубин (мол.)
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Динамо М (мол.)
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 7
|10
|5.
|Краснодар (мол.)
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Ростов (мол.)
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|7.
|ЦСКА М (мол.)
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|СКА-Хабаровск (мол.)
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|9.
|Анжи (мол.)
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|10.
|Ахмат (мол.)
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Зенит (мол.)
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|Тосно (мол.)
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Спартак М (мол.)
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|14.
|Арсенал Тула (мол.)
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|15.
|Амкар (мол.)
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|Урал (мол.)
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
-
До начала матча осталось 2 часа 58 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА М (мол.) - Спартак М (мол.), который состоится 11.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА М (мол.) - Спартак М (мол.), который состоится 11.08.2017.
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация