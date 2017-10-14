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2017-2018
1:0
Второй тайм: 83'
1:0
33' ГолMatias Vargas
42' Желтая карточкаNicolas Dominguez
|
33'
1:0
Состав команд
Велес Сарсфилд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 8 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 4 Emiliano Amor Защитник
- 17 Хианетти Лаутаро Защитник
- 3 Brian Ezequiel Cufre Защитник
- 15 Fabricio Alvarenga Полузащитник
- 35 Santiago Caseres Полузащитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 26 Matias Vargas Полузащитник
- 11 Андрада Федерико Нападающий
- 19 Maximiliano Romero Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Ригамонти Сесар Вратарь
- 24 Nicolas Tripicchio Защитник
- 10 Jorge Correa Полузащитник
- 9 Бергессио Гонсало Нападающий
- 7 Кристальдо Хонатан Нападающий
- 36 Gianluca Mancuso
- 32 Mauricio Toni
Ньюэллс Олд Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 4 Сан Роман Хосе Защитник
- 2 Bruno Bianchi Защитник
- 6 Неуэн Марио Защитник
- 28 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 8 Jalil Elias Полузащитник
- 5 Nery Leyes Полузащитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 10 Сармиенто Брайан Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 9 Гевгеосян Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 36 Эскобар Франко Защитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 7 Леал Луиш Нападающий
- 17 Mauricio Tevez
- 25 Enzo Cabrera
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 09.09.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман С
- 05.09.2017 Альдосиви 0:1 Велес Сарсфилд К
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 19.08.2017 Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд ТМК
- 16.08.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд ТМК
- 12.08.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Темперлей ТМК
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Темперлей ТМК
- 04.08.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Сан-Мартин Сан-Хуан ТМК
- 01.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Колон ТМК
- 29.07.2017 Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд ТМК
- 22.07.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Вилла Сан-Карлос ТМК
- 27.06.2017 Велес Сарсфилд 0:0 Темперлей П
- 23.06.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Велес Сарсфилд П
- 18.06.2017 Велес Сарсфилд 5:1 Сармиенто П
- 03.06.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд П
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 03.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой Крус С
- 26.09.2017 Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 16.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Олимпо С
- 12.09.2017 Уракан 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Годой Крус К
- 29.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Унион Санта-Фе С
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба ТМК
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба ТМК
- 12.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Патронато де Парана ТМК
- 05.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Бельграно ТМК
- 28.06.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус П
- 22.06.2017 Бельграно 2:1 Ньюэллс Олд Бойз П
- 18.06.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус П
- 12.06.2017 Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Сентрал Норте К
- 04.06.2017 Унион Санта-Фе 2:1 Ньюэллс Олд Бойз П
- 27.05.2017 Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Олимпо П
- 21.05.2017 Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз П
- 14.05.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Росарио Сентраль П
- 08.05.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Индепендьенте П
- 29.04.2017 Уракан 0:1 Ньюэллс Олд Бойз П
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
- 18.03.2017 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Велес Сарсфилд Примера
- 03.03.2015 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Велес Сарсфилд Примера
- 07.09.2014 Велес Сарсфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 06.03.2014 Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Велес Сарсфилд Примера
- 07.09.2013 Велес Сарсфилд 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 30.06.2013 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 16.05.2013 Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес
- 25.04.2013 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Либертадорес
- 20.04.2013 Велес Сарсфилд 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 08.10.2012 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера
- 18.09.2011 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 11.04.2011 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 02.10.2010 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Велес Сарсфилд Примера А
- 20.03.2010 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 25.10.2009 Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 14.06.2009 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 01.12.2008 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера А
- 09.03.2008 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|4.
|Колон
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Ривер Плейт
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|6.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Патронато де Парана
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|13.
|Бельграно
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|15.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|16.
|Индепендьенте
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|19.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|23.
|Темперлей
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Тигре
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|27.
|Чакарита Юниорс
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|28.
|Олимпо
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
Второй тайм
67'
Велес Сарсфилд производит замену. Fabricio Alvarenga уходит, и Nicolas Tripichio заменяет его
46'
Ньюэллс Олд Бойз производит замену. Hector Fertoli уходит, и Фигероа Виктор заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Ньюэллс Олд Бойз производит замену. Joaquin Torres уходит, и Enzo Cabrera заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Nicolas Dominguez получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Matias Vargas.
9'
Велес Сарсфилд производит замену. Хианетти Лаутаро уходит, и Mauricio Toni заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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