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2017-2018
Велес Сарсфилд
1:0
Второй тайм: 83'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
33' Гол
Matias Vargas
42' Желтая карточка
Nicolas Dominguez
83'
Второй тайм
67'
Велес Сарсфилд производит замену. Fabricio Alvarenga уходит, и Nicolas Tripichio заменяет его
46'
Ньюэллс Олд Бойз производит замену. Hector Fertoli уходит, и Фигероа Виктор заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ньюэллс Олд Бойз производит замену. Joaquin Torres уходит, и Enzo Cabrera заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Nicolas Dominguez получает желтую карточку.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Matias Vargas.
9'
Велес Сарсфилд производит замену. Хианетти Лаутаро уходит, и Mauricio Toni заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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