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2017-2018
Бельграно
0:0
Второй тайм: 80'
Тальерес Кордоба
0'
31' Желтая карточка
Leonardo Sequeira
33' Желтая карточка
Leonardo Godoy
64' Желтая карточка
Лертора Федерико
80'
Второй тайм
74'
Тальерес Кордоба производит замену. Паласиос Себастьян уходит, и Mauro Ortiz заменяет его
70'
Бельграно производит замену. Juan Brunetta уходит, и Суарес Матиас заменяет его
Желтая карточка
64'
Лертора Федерико получает желтую карточку.
57'
Бельграно производит замену. Leonardo Sequeira уходит, и Joel Amoroso заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
33'
Leonardo Godoy получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Leonardo Sequeira получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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