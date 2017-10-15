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2017-2018
0:0
Второй тайм: 80'
31' Желтая карточкаLeonardo Sequeira
33' Желтая карточкаLeonardo Godoy
64' Желтая карточкаЛертора Федерико
|
33'
64'
Состав команд
24
Годой
Эрик
Бельграно 4-4-2
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 5 Santiago Martinez I Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 23 Mariano Barbieri Полузащитник
- 32 Juan Brunetta Нападающий
- 11 Epifanio Garcia Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 33 Рохас Ансель Защитник
- 34 Joel Amoroso Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Нападающий
- 22 Jorge Ortiz IV
- 25 Marcelo German Montoya
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 13 Комар Хуан Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 10 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 34 Паласиос Себастьян Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- 7 Joao Rojas II Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 29 Gabriel Omar Ramirez Полузащитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 27 Jony Menendez Нападающий
- 32 Marcelo Torres
- 19 Mauro Ortiz
- 1 Mauricio Ariel Caranta
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 09.09.2017 Бельграно 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 02.09.2017 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо 1:1 Бельграно К
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
- 05.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Бельграно ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 3:0 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 2:1 Темперлей ТМК
- 27.06.2017 Уракан 0:0 Бельграно П
- 22.06.2017 Бельграно 2:1 Ньюэллс Олд Бойз П
- 17.06.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бельграно П
- 04.06.2017 Бельграно 1:2 Арсенал Саранди П
- 29.05.2017 Атлетико Рафаэла 1:2 Бельграно П
- 24.05.2017 Бельграно 1:1 Эстудиантес Ла-Плата К
- 20.05.2017 Бельграно 1:1 Патронато де Парана П
- 13.05.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно П
- 09.05.2017 Велес Сарсфилд 1:2 Бельграно П
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Чакарита Юниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
- 02.09.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Химназия Мендоса К
- 27.08.2017 Тальерес Кордоба 5:2 Ланус С
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба ТМК
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба ТМК
- 28.06.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо П
- 21.06.2017 Росарио Сентраль 3:3 Тальерес Кордоба П
- 17.06.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Химнасия Ла-Плата П
- 03.06.2017 Темперлей 2:1 Тальерес Кордоба П
- 28.05.2017 Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Тукуман П
- 24.05.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенсорес де Бельграно К
- 20.05.2017 Сармиенто 1:4 Тальерес Кордоба П
- 13.05.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно П
- 06.05.2017 Тальерес Кордоба 1:2 Тигре П
- 29.04.2017 Кильмес 1:0 Тальерес Кордоба П
- 24.04.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус П
- 20.04.2017 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте П
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
- 13.05.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно Примера
- 15.04.2017 Бельграно 1:1 Тальерес Кордоба Примера
- 22.01.2013 Тальерес Кордоба 0:1 Бельграно Товарищеские матчи (Аргентина)
- 28.04.2009 Тальерес Кордоба 0:0 Бельграно Националь Б
- 03.05.2008 Тальерес Кордоба 0:0 Бельграно Националь Б
- 03.11.2007 Бельграно 0:1 Тальерес Кордоба Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|4.
|Колон
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Ривер Плейт
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|6.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|13.
|Патронато де Парана
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Бельграно
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|15.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|17.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|23.
|Темперлей
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Тигре
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|27.
|Чакарита Юниорс
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|28.
|Олимпо
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
Второй тайм
74'
Тальерес Кордоба производит замену. Паласиос Себастьян уходит, и Mauro Ortiz заменяет его
70'
Бельграно производит замену. Juan Brunetta уходит, и Суарес Матиас заменяет его
64'
Лертора Федерико получает желтую карточку.
57'
Бельграно производит замену. Leonardo Sequeira уходит, и Joel Amoroso заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Leonardo Godoy получает желтую карточку.
31'
Leonardo Sequeira получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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