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2017-2018
2:2
Конец матча
19' Желтая карточкаJonathan Cabral
26' Желтая карточкаGuillermo Acosta
1:0
50' ГолКаско Милтон
2:0
53' ГолБорре Рафаэль
58' Желтая карточкаLuis Miguel Rodriguez
2:1
65' ГолLuis Miguel Rodriguez
2:2
74' ГолБланко Исмаэль
78' Желтая карточкаКаско Милтон
90' Желтая карточкаDavid Barbona
|
19'
26'
50'
1:0
53'
2:0
65'
2:1
74'
2:2
78'
90'
Состав команд
20
Каско
Милтон
21
Ivan
Rossi
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Баталья Аугусто Вратарь
- 4 Морейра Хорхе Защитник
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 5 Alexander Barboza Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 15 Exequiel Palacios Полузащитник
- 16 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 21 Ivan Rossi Полузащитник
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 17 Carlos Auzqui Нападающий
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
Атлетико Тукуман 4-4-2
- Основной состав
- 1 Cristian David Lucchetti Вратарь
- 4 Nicolas Romat Защитник
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 6 Franco Sbutoni Защитник
- 35 Вильягра Кристиан Защитник
- 8 Guillermo Acosta Полузащитник
- 29 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 19 David Barbona Полузащитник
- 7 Luis Miguel Rodriguez Нападающий
- 18 Бланко Исмаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 2 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 5 Gonzalo Freitas Полузащитник
- 11 Fabio Alvarez Полузащитник
- 9 Mauricio Affonso Нападающий
- 16 Hernan Hechalar
- 22 Alejandro Melo
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 08.10.2017 Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия К
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 30.09.2017 Макара 0:1 Ривер Плейт СA
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 24.09.2017 Ривер Плейт 0:3 Макара СA
- 22.09.2017 Ривер Плейт 8:0 Вильстерман КЛ
- 18.09.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Ривер Плейт С
- 16.09.2017 Универсидад Католика Кито 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2017 Вильстерман 3:0 Ривер Плейт КЛ
- 11.09.2017 Ривер Плейт 3:1 Банфилд С
- 10.09.2017 Ривер Плейт 0:2 Фуэрса Амарилья СA
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс ТМК
- 01.09.2017 Клан Ювениль 4:1 Ривер Плейт СA
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
- 26.08.2017 Ривер Плейт 0:0 Дельфин СA
- 21.08.2017 Ривер Плейт 4:1 Институто К
- 21.08.2017 Барселона Гуаякиль 0:0 Ривер Плейт СA
- 16.08.2017 Ривер Плейт 3:0 Атлас К
- 13.08.2017 Ривер Плейт 2:2 Эль Насьональ СA
- 09.08.2017 Ривер Плейт 1:1 Гуарани Асунсьон КЛ
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 05.10.2017 Атлетико Тукуман 4:0 Сармиенто К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Атлетико Тукуман С
- 20.09.2017 Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман К
- 17.09.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Чакарита Юниорс С
- 13.09.2017 Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман КС
- 09.09.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман С
- 27.08.2017 Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус С
- 23.08.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте КС
- 08.08.2017 Арсенал Саранди 0:1 Атлетико Тукуман ТМК
- 02.08.2017 Атлетико Тукуман 3:0 Ориенте Петролеро КС
- 12.07.2017 Ориенте Петролеро 2:3 Атлетико Тукуман КС
- 27.06.2017 Патронато де Парана 1:1 Атлетико Тукуман П
- 23.06.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Велес Сарсфилд П
- 18.06.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Тукуман П
- 09.06.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Олл Бойз К
- 05.06.2017 Атлетико Тукуман 1:2 Сан-Мартин Сан-Хуан П
- 01.06.2017 Атлетико Тукуман 0:3 Ривер Плейт П
- 28.05.2017 Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Тукуман П
- 25.05.2017 Палмейрас 3:1 Атлетико Тукуман КЛ
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|Ривер Плейт
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|4.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|5.
|Колон
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|13.
|Патронато де Парана
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|14.
|Бельграно
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|15.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|17.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|23.
|Темперлей
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Тигре
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|27.
|Чакарита Юниорс
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|28.
|Олимпо
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
David Barbona получает желтую карточку.
78'
Каско Милтон получает желтую карточку.
77'
Ривер Плейт производит замену. Exequiel Palacios уходит, и Игнасио Скокко заменяет его
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланко Исмаэль.
72'
Атлетико Тукуман производит замену. Rodrigo Aliendro уходит, и Rafael Garcia заменяет его
66'
Ривер Плейт производит замену. Борре Рафаэль уходит, и Игнасио Фернандес заменяет его
66'
Ривер Плейт производит замену. Nicolas de la Cruz уходит, и Мартинес Гонсало заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луис Мигел Родригес.
58'
Луис Мигел Родригес получает желтую карточку.
56'
Атлетико Тукуман производит замену. Нуньес Хервасио уходит, и Hernan Hechalar заменяет его
56'
Атлетико Тукуман производит замену. Nicolas Romat уходит, и Favio Alvarez заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Борре Рафаэль.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Каско Милтон.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
Guillermo Acosta получает желтую карточку.
19'
Yonathan Cabral получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
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