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2017-2018
Ривер Плейт
2:2
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
19' Желтая карточка
Jonathan Cabral
26' Желтая карточка
Guillermo Acosta
1:0
50' Гол
Каско Милтон
2:0
53' Гол
Борре Рафаэль
58' Желтая карточка
Luis Miguel Rodriguez
2:1
65' Гол
Luis Miguel Rodriguez
2:2
74' Гол
Бланко Исмаэль
78' Желтая карточка
Каско Милтон
90' Желтая карточка
David Barbona
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
David Barbona получает желтую карточку.
Желтая карточка
78'
Каско Милтон получает желтую карточку.
77'
Ривер Плейт производит замену. Exequiel Palacios уходит, и Игнасио Скокко заменяет его
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланко Исмаэль.
72'
Атлетико Тукуман производит замену. Rodrigo Aliendro уходит, и Rafael Garcia заменяет его

66'
Ривер Плейт производит замену. Борре Рафаэль уходит, и Игнасио Фернандес заменяет его
66'
Ривер Плейт производит замену. Nicolas de la Cruz уходит, и Мартинес Гонсало заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луис Мигел Родригес.
Желтая карточка
58'
Луис Мигел Родригес получает желтую карточку.
56'
Атлетико Тукуман производит замену. Нуньес Хервасио уходит, и Hernan Hechalar заменяет его
56'
Атлетико Тукуман производит замену. Nicolas Romat уходит, и Favio Alvarez заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Борре Рафаэль.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Каско Милтон.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
26'
Guillermo Acosta получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Yonathan Cabral получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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