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Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Порту
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РБ Лейпциг - Порту, который состоится 17.10.2017.
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:
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Порту
РБ Лейпциг
56.5% (26)
Ничья:
19.6% (9)
Порту
23.9% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
23.9% (11)
РБ Лейпциг:
19.6% (9)
Ничья:
19.6% (9)
Порту:
10.9% (5)
Порту:
6.5% (3)
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