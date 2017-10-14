  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. Группа E
Стадион:
Марибор
 
Позже
Ливерпуль
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Марибор - Ливерпуль, который состоится 17.10.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Марибор - Ливерпуль
Марибор
8.3% (4)
Ничья:
2.1% (1)
Ливерпуль
89.6% (43)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
31.3% (15)
Ливерпуль:
20.8% (10)
Ливерпуль:
14.6% (7)
Ливерпуль:
6.3% (3)
Ливерпуль:
6.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация