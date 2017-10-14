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Стадион:
Монако
 
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Бешикташ
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - Бешикташ, который состоится 17.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Монако - Бешикташ
Монако
87% (40)
Ничья:
6.5% (3)
Бешикташ
6.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
30.4% (14)
Монако:
26.1% (12)
Монако:
13% (6)
Монако:
8.7% (4)
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