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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 01.10.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис П
- 17.09.2017 Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид П
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Реал Мадрид 1:1 Леванте П
- 27.08.2017 Реал Мадрид 2:2 Валенсия П
- 23.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Фиорентина ТМК
- 20.08.2017 Депортиво 0:3 Реал Мадрид П
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона С
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид С
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 03.08.2017 Все звёзды МЛС 1:1 Реал Мадрид ТМК
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона МКЧ
- 27.07.2017 Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид МКЧ
- 24.07.2017 Реал Мадрид 1:1 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид ЛЧ
- 21.05.2017 Малага 0:2 Реал Мадрид П
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
- 30.09.2017 Хаддерсфилд Таун 0:4 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
- 23.09.2017 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.09.2017 Тоттенхэм 1:0 Барнсли КЛ
- 16.09.2017 Тоттенхэм 0:0 Суонси ПЛ
- 13.09.2017 Тоттенхэм 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 09.09.2017 Эвертон 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2017 Тоттенхэм 1:1 Бёрнли ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 13.08.2017 Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 05.08.2017 Тоттенхэм 2:0 Ювентус ТМК
- 30.07.2017 Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм МКЧ
- 26.07.2017 Тоттенхэм 2:3 Рома МКЧ
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 26.05.2017 Китчи 1:4 Тоттенхэм ТМК
- 21.05.2017 Халл Сити 1:7 Тоттенхэм ПЛ
- 18.05.2017 Лестер 1:6 Тоттенхэм ПЛ
- 14.05.2017 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 05.05.2017 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|АПОЭЛ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 59 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Тоттенхэм, который состоится 17.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Тоттенхэм, который состоится 17.10.2017.
Новости матча
-
Бэйл не сыграет с "Тоттенхэмом" — 22:57
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Тоттенхэм
Реал Мадрид
83% (44)
Ничья:
9.4% (5)
Тоттенхэм
7.5% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
3:1 Реал Мадрид:
26.4% (14)
2:1 Реал Мадрид:
22.6% (12)
2:0 Реал Мадрид:
11.3% (6)
1:1 Ничья:
9.4% (5)
3:0 Реал Мадрид:
7.5% (4)
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