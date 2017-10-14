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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Тоттенхэм
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Тоттенхэм, который состоится 17.10.2017.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Тоттенхэм
Реал Мадрид
83% (44)
Ничья:
9.4% (5)
Тоттенхэм
7.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
26.4% (14)
Реал Мадрид:
22.6% (12)
Реал Мадрид:
11.3% (6)
Ничья:
9.4% (5)
Реал Мадрид:
7.5% (4)
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