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Стадион:
Спартак Москва
 
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Севилья
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Севилья, который состоится 17.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Севилья
Спартак Москва
27.1% (16)
Ничья:
28.8% (17)
Севилья
44.1% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
23.7% (14)
Севилья:
20.3% (12)
Спартак Москва:
15.3% (9)
Севилья:
8.5% (5)
Спартак Москва:
5.1% (3)
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