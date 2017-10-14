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Стадион:
Фейеноорд
 
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Шахтёр Дн
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фейеноорд - Шахтёр Дн, который состоится 17.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Фейеноорд - Шахтёр Дн
Фейеноорд
22.6% (12)
Ничья:
20.8% (11)
Шахтёр Дн
56.6% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
24.5% (13)
Ничья:
18.9% (10)
Фейеноорд:
17% (9)
Шахтёр Дн:
9.4% (5)
Шахтёр Дн:
9.4% (5)
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