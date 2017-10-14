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Стадион: Де Кёйп
Предыдущие игры
Фейеноорд (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 01.10.2017 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
- 26.09.2017 Наполи 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 23.09.2017 Фейеноорд 0:2 НАК Бреда Э
- 20.09.2017 Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг К
- 17.09.2017 ПСВ 1:0 Фейеноорд Э
- 13.09.2017 Фейеноорд 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 09.09.2017 Хераклес 2:4 Фейеноорд Э
- 27.08.2017 Фейеноорд 5:0 Виллем II Э
- 20.08.2017 Эксельсиор 0:1 Фейеноорд Э
- 13.08.2017 Фейеноорд 2:1 Твенте Э
- 05.08.2017 Фейеноорд 1:1 Витесс С
- 29.07.2017 Фейеноорд 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 22.07.2017 Фрайбург 1:0 Фейеноорд ТМК
- 15.07.2017 СДК Путтен 1:10 Фейеноорд ТМК
- 08.07.2017 Лиссе 0:5 Фейеноорд ТМК
- 14.05.2017 Фейеноорд 3:1 Хераклес Э
- 07.05.2017 Эксельсиор 3:0 Фейеноорд Э
- 23.04.2017 Витесс 0:2 Фейеноорд Э
- 16.04.2017 Фейеноорд 2:0 Утрехт Э
- 09.04.2017 ПЕК Зволле 2:2 Фейеноорд Э
Шахтёр Дн (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 13.10.2017 Шахтёр Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 01.10.2017 Шахтёр Дн 2:0 Карпаты ПЛ
- 26.09.2017 Манчестер Сити 2:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 23.09.2017 Звезда Кропивницкий 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 17.09.2017 Черноморец Од 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 13.09.2017 Шахтёр Дн 2:1 Наполи ЛЧ
- 09.09.2017 Шахтёр Дн 3:1 Заря ПЛ
- 27.08.2017 Верес 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.08.2017 Шахтёр Дн 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 12.08.2017 Александрия 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 05.08.2017 Шахтёр Дн 3:1 Мариуполь ПЛ
- 29.07.2017 Сталь Каменское 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 22.07.2017 Шахтёр Дн 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 18.07.2017 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 15.07.2017 Шахтёр Дн 2:0 Динамо Киев С
- 07.07.2017 Шарлеруа 2:0 Шахтёр Дн ТМК
- 03.07.2017 Шахтёр Дн 3:2 Оденсе ТМК
- 31.05.2017 Александрия 1:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 26.05.2017 Шахтёр Дн 2:3 Динамо Киев ПЛ
- 21.05.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 59 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фейеноорд - Шахтёр Дн, который состоится 17.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фейеноорд - Шахтёр Дн, который состоится 17.10.2017.
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Прогнозы на матч Фейеноорд - Шахтёр Дн
Фейеноорд
22.6% (12)
Ничья:
20.8% (11)
Шахтёр Дн
56.6% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Шахтёр Дн:
24.5% (13)
1:1 Ничья:
18.9% (10)
2:1 Фейеноорд:
17% (9)
0:1 Шахтёр Дн:
9.4% (5)
1:3 Шахтёр Дн:
9.4% (5)
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