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Стадион: Джи Эс Пи
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АПОЭЛ (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 13.10.2017 АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия ПД
- 01.10.2017 Алки Ороклинис 0:1 АПОЭЛ ПД
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
- 22.09.2017 Арис Лимассол 0:0 АПОЭЛ ПД
- 18.09.2017 АПОЭЛ 0:1 Анортосис ПД
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Неа Саламина 1:4 АПОЭЛ ПД
- 23.08.2017 Славия Прага 0:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 15.08.2017 АПОЭЛ 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон С
- 02.08.2017 АПОЭЛ 4:0 Вииторул Констанца ЛЧ
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 19.07.2017 Дюделанж 0:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 12.07.2017 АПОЭЛ 1:0 Дюделанж ЛЧ
- 24.05.2017 АПОЭЛ 0:1 Аполлон К
- 20.05.2017 АПОЭЛ 2:2 Аполлон ПД
- 13.05.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
- 07.05.2017 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 03.05.2017 АПОЭЛ 5:0 Докса Катокопия К
- 30.04.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:4 АПОЭЛ ПД
Боруссия Д (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 30.09.2017 Аугсбург 1:2 Боруссия Д Б
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Боруссия Д 6:1 Боруссия М Б
- 20.09.2017 Гамбург 0:3 Боруссия Д Б
- 17.09.2017 Боруссия Д 5:0 Кёльн Б
- 13.09.2017 Тоттенхэм 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 09.09.2017 Фрайбург 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2017 Боруссия Д 2:0 Герта Б
- 19.08.2017 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Б
- 12.08.2017 Рилазинген-Арлен 0:4 Боруссия Д КГ
- 06.08.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 2:5 Боруссия Д ТМК
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
- 28.07.2017 Боруссия Д 0:1 Эспаньол ТМК
- 22.07.2017 Бохум 2:2 Боруссия Д ТМК
- 18.07.2017 Милан 1:3 Боруссия Д МКЧ
- 15.07.2017 Урава Редс 2:3 Боруссия Д ТМК
- 11.07.2017 Рот-Вайсс Эссен 3:2 Боруссия Д ТМК
- 27.05.2017 Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д КГ
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|АПОЭЛ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 59 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча АПОЭЛ - Боруссия Д, который состоится 17.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча АПОЭЛ - Боруссия Д, который состоится 17.10.2017.
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Прогнозы на матч АПОЭЛ - Боруссия Д
АПОЭЛ
11.1% (5)
Ничья:
4.4% (2)
Боруссия Д
84.4% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Боруссия Д:
20% (9)
1:3 Боруссия Д:
20% (9)
1:2 Боруссия Д:
13.3% (6)
0:3 Боруссия Д:
8.9% (4)
0:1 Боруссия Д:
8.9% (4)
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