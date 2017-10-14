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Стадион:
АПОЭЛ
 
Позже
Боруссия Д
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча АПОЭЛ - Боруссия Д, который состоится 17.10.2017.
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:
Прогнозы на матч АПОЭЛ - Боруссия Д
АПОЭЛ
11.1% (5)
Ничья:
4.4% (2)
Боруссия Д
84.4% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
20% (9)
Боруссия Д:
20% (9)
Боруссия Д:
13.3% (6)
Боруссия Д:
8.9% (4)
Боруссия Д:
8.9% (4)
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