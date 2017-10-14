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Стадион:
Манчестер Сити
 
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Наполи
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Наполи, который состоится 17.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Наполи
Манчестер Сити
86.3% (44)
Ничья:
3.9% (2)
Наполи
9.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
31.4% (16)
Манчестер Сити:
21.6% (11)
Манчестер Сити:
9.8% (5)
Манчестер Сити:
7.8% (4)
Наполи:
5.9% (3)
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