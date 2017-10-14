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Стадион:
Бенфика
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бенфика - Манчестер Юнайтед, который состоится 18.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Бенфика - Манчестер Юнайтед
Бенфика
8.5% (9)
Ничья:
11.3% (12)
Манчестер Юнайтед
80.2% (85)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
26.4% (28)
Манчестер Юнайтед:
17% (18)
Манчестер Юнайтед:
9.4% (10)
Манчестер Юнайтед:
9.4% (10)
Манчестер Юнайтед:
9.4% (10)
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