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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси ПЛ
- 20.09.2017 Челси 5:1 Ноттингем Форест КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 12.09.2017 Челси 6:0 Карабах ЛЧ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси К
- 21.05.2017 Челси 5:1 Сандерленд ПЛ
- 15.05.2017 Челси 4:3 Уотфорд ПЛ
- 12.05.2017 Вест Бромвич 0:1 Челси ПЛ
- 08.05.2017 Челси 3:0 Мидлсбро ПЛ
Рома (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 27.09.2017 Карабах 1:2 Рома ЛЧ
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе СA
- 20.09.2017 Беневенто 0:4 Рома СA
- 16.09.2017 Рома 3:0 Верона СA
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 01.09.2017 Рома 4:1 Шапекоэнсе ТМК
- 26.08.2017 Рома 1:3 Интер Милан СA
- 20.08.2017 Аталанта 0:1 Рома СA
- 13.08.2017 Сельта 4:1 Рома ТМК
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 26.07.2017 Тоттенхэм 2:3 Рома МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 Рома 1:0 Словацко ТМК
- 11.07.2017 Пинцоло 0:8 Рома ТМК
- 28.05.2017 Рома 3:2 Дженоа СA
- 20.05.2017 Кьево 3:5 Рома СA
- 14.05.2017 Рома 3:1 Ювентус СA
Последние игры между собой
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Карабах
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Рома, который состоится 18.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Рома, который состоится 18.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Челси - Рома
Челси
75.3% (64)
Ничья:
7.1% (6)
Рома
17.6% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Челси:
41.2% (35)
2:0 Челси:
15.3% (13)
1:0 Челси:
14.1% (12)
1:2 Рома:
12.9% (11)
2:2 Ничья:
3.5% (3)
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