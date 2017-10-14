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Стадион:
Челси
 
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Рома
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Рома, который состоится 18.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Рома
Челси
75.3% (64)
Ничья:
7.1% (6)
Рома
17.6% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
41.2% (35)
Челси:
15.3% (13)
Челси:
14.1% (12)
Рома:
12.9% (11)
Ничья:
3.5% (3)
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