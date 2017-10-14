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Стадион:
ЦСКА Москва
 
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Базель
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Базель, который состоится 18.10.2017.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Базель
ЦСКА Москва
40% (56)
Ничья:
10% (14)
Базель
50% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Базель:
21.4% (30)
ЦСКА Москва:
20.7% (29)
ЦСКА Москва:
10% (14)
Базель:
8.6% (12)
ЦСКА Москва:
7.9% (11)
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