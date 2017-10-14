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Стадион:
Бавария
 
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Селтик
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Селтик, который состоится 18.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Бавария - Селтик
Бавария
90.7% (78)
Ничья:
1.2% (1)
Селтик
8.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
27.9% (24)
Бавария:
17.4% (15)
Бавария:
15.1% (13)
Бавария:
12.8% (11)
Селтик:
5.8% (5)
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