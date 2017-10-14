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Стадион: Аллианц Арена
Предыдущие игры
Бавария (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 14.10.2017 Бавария 5:0 Фрайбург Б
- 01.10.2017 Герта 2:2 Бавария Б
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 22.09.2017 Бавария 2:2 Вольфсбург Б
- 19.09.2017 Шальке 04 0:3 Бавария Б
- 16.09.2017 Бавария 4:0 Майнц Б
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 09.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Бавария Б
- 30.08.2017 Киккерс Оффенбах 1:4 Бавария ТМК
- 26.08.2017 Вердер 0:2 Бавария Б
- 18.08.2017 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 12.08.2017 Кемницер 0:5 Бавария КГ
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 02.08.2017 Наполи 2:0 Бавария КА
- 01.08.2017 Бавария 0:3 Ливерпуль КА
- 27.07.2017 Бавария 0:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
- 22.07.2017 Бавария 0:4 Милан МКЧ
- 19.07.2017 Бавария 1:1 Арсенал МКЧ
- 15.07.2017 Вердер 0:2 Бавария КТЛ
Селтик (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 14.10.2017 Селтик 1:0 Данди ПЛ
- 30.09.2017 Селтик 2:2 Хиберниан ПЛ
- 27.09.2017 Андерлехт 0:3 Селтик ЛЧ
- 23.09.2017 Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик ПЛ
- 20.09.2017 Данди 0:4 Селтик КЛ
- 16.09.2017 Селтик 4:0 Росс Каунти ПЛ
- 12.09.2017 Селтик 0:5 ПСЖ ЛЧ
- 08.09.2017 Гамильтон Академикал 1:4 Селтик ПЛ
- 26.08.2017 Селтик 1:1 Сент-Джонстон ПЛ
- 22.08.2017 Астана 4:3 Селтик ЛЧ
- 19.08.2017 Килмарнок 0:2 Селтик ПЛ
- 16.08.2017 Селтик 5:0 Астана ЛЧ
- 11.08.2017 Партик Тисл 0:1 Селтик ПЛ
- 08.08.2017 Селтик 5:0 Килмарнок КЛ
- 05.08.2017 Селтик 4:1 Хартс ПЛ
- 02.08.2017 Русенборг 0:1 Селтик ЛЧ
- 29.07.2017 Сандерленд 0:5 Селтик ТМК
- 26.07.2017 Селтик 0:0 Русенборг ЛЧ
- 19.07.2017 Селтик 4:0 Линфилд ЛЧ
- 15.07.2017 Селтик 0:4 Лион ТМК
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Селтик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Селтик, который состоится 18.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Селтик, который состоится 18.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Бавария - Селтик
Бавария
90.7% (78)
Ничья:
1.2% (1)
Селтик
8.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Бавария:
27.9% (24)
2:0 Бавария:
17.4% (15)
2:1 Бавария:
15.1% (13)
3:1 Бавария:
12.8% (11)
1:2 Селтик:
5.8% (5)
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