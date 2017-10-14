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Стадион:
Барселона
 
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Олимпиакос
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Олимпиакос, который состоится 18.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Барселона - Олимпиакос
Барселона
95.2% (80)
Ничья:
0% (0)
Олимпиакос
4.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
39.3% (33)
Барселона:
19% (16)
Барселона:
9.5% (8)
Барселона:
8.3% (7)
Барселона:
6% (5)
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