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Стадион: Констант Ванден Сток
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 01.10.2017 Андерлехт 1:0 Стандард ПДА
- 27.09.2017 Андерлехт 0:3 Селтик ЛЧ
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 20.09.2017 Вестерло 0:1 Андерлехт К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен ПДА
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт ПДА
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден ПДА
- 13.08.2017 Шарлеруа 2:0 Андерлехт ПДА
- 06.08.2017 Андерлехт 1:0 Остенде ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 19.07.2017 Дендер 1:3 Андерлехт ТМК
- 15.07.2017 Льерс 0:2 Андерлехт ТМК
- 07.07.2017 Ред Булл Зальцбург 4:1 Андерлехт ТМК
- 30.06.2017 Уденаарде 1:3 Андерлехт ТМК
- 21.05.2017 Андерлехт 3:2 Остенде ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Шарлеруа 1:3 Андерлехт ЛППОЧГ
ПСЖ (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 23.09.2017 Монпелье 0:0 ПСЖ Л1
- 17.09.2017 ПСЖ 2:0 Лион Л1
- 12.09.2017 Селтик 0:5 ПСЖ ЛЧ
- 08.09.2017 Метц 1:5 ПСЖ Л1
- 25.08.2017 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Л1
- 20.08.2017 ПСЖ 6:2 Тулуза Л1
- 13.08.2017 Генгам 0:3 ПСЖ Л1
- 05.08.2017 ПСЖ 2:0 Амьен Л1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ С
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 ПСЖ 1:1 Париж ТМК
- 27.05.2017 Анже 0:1 ПСЖ КФ
- 20.05.2017 ПСЖ 1:1 Кан Л1
- 14.05.2017 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Л1
- 06.05.2017 ПСЖ 5:0 Бастия Л1
Последние игры между собой
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Селтик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Андерлехт - ПСЖ, который состоится 18.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Андерлехт - ПСЖ, который состоится 18.10.2017.
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Прогнозы на матч Андерлехт - ПСЖ
Андерлехт
4.7% (4)
Ничья:
3.5% (3)
ПСЖ
91.9% (79)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
30.2% (26)
1:3 ПСЖ:
18.6% (16)
1:2 ПСЖ:
15.1% (13)
0:3 ПСЖ:
12.8% (11)
1:4 ПСЖ:
4.7% (4)
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