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Стадион:
Андерлехт
 
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ПСЖ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Андерлехт - ПСЖ, который состоится 18.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Андерлехт - ПСЖ
Андерлехт
4.7% (4)
Ничья:
3.5% (3)
ПСЖ
91.9% (79)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
30.2% (26)
ПСЖ:
18.6% (16)
ПСЖ:
15.1% (13)
ПСЖ:
12.8% (11)
ПСЖ:
4.7% (4)
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