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Ювентус (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 27.09.2017 Ювентус 2:0 Олимпиакос ЛЧ
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино СA
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина СA
- 17.09.2017 Сассуоло 1:3 Ювентус СA
- 12.09.2017 Барселона 3:0 Ювентус ЛЧ
- 09.09.2017 Ювентус 3:0 Кьево СA
- 26.08.2017 Дженоа 2:4 Ювентус СA
- 19.08.2017 Ювентус 3:0 Кальяри СA
- 13.08.2017 Ювентус 2:3 Лацио С
- 05.08.2017 Тоттенхэм 2:0 Ювентус ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид ЛЧ
- 27.05.2017 Болонья 1:2 Ювентус СA
- 21.05.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 17.05.2017 Ювентус 2:0 Лацио КИ
- 14.05.2017 Рома 3:1 Ювентус СA
Спортинг Л (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 12.10.2017 Олейруш 2:4 Спортинг Л К
- 01.10.2017 Спортинг Л 0:0 Порту ПЛ
- 27.09.2017 Спортинг Л 0:1 Барселона ЛЧ
- 23.09.2017 Морейренсе 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 19.09.2017 Спортинг Л 0:0 Маритиму КЛ
- 16.09.2017 Спортинг Л 2:0 Тондела ПЛ
- 12.09.2017 Олимпиакос 2:3 Спортинг Л ЛЧ
- 08.09.2017 Фейренсе 2:3 Спортинг Л ПЛ
- 27.08.2017 Спортинг Л 2:1 Эшторил ПЛ
- 23.08.2017 Стяуа 1:5 Спортинг Л ЛЧ
- 19.08.2017 Витория Гимарайнш 0:5 Спортинг Л ПЛ
- 15.08.2017 Спортинг Л 0:0 Стяуа ЛЧ
- 11.08.2017 Спортинг Л 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 06.08.2017 Авиш 0:2 Спортинг Л ПЛ
- 29.07.2017 Спортинг Л 1:0 Фиорентина ТМК
- 26.07.2017 Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л ТМК
- 22.07.2017 Спортинг Л 2:1 Монако ТМК
- 18.07.2017 Марсель 2:1 Спортинг Л ТМК
- 15.07.2017 Базель 3:2 Спортинг Л ТМК
- 13.07.2017 Валенсия 3:0 Спортинг Л ТМК
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Спортинг Л: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 24.07.2011 Ювентус 1:2 Спортинг Л Ворлд Футбол Челлендж
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Спортинг Л, который состоится 18.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Спортинг Л, который состоится 18.10.2017.
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Прогнозы на матч Ювентус - Спортинг Л
Ювентус
93.9% (77)
Ничья:
2.4% (2)
Спортинг Л
3.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
40.2% (33)
2:1 Ювентус:
28% (23)
3:1 Ювентус:
9.8% (8)
1:0 Ювентус:
9.8% (8)
1:2 Спортинг Л:
2.4% (2)
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