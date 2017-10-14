  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. Группа D
Стадион:
Ювентус
 
Позже
Спортинг Л
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Спортинг Л, который состоится 18.10.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ювентус - Спортинг Л
Ювентус
93.9% (77)
Ничья:
2.4% (2)
Спортинг Л
3.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
40.2% (33)
Ювентус:
28% (23)
Ювентус:
9.8% (8)
Ювентус:
9.8% (8)
Спортинг Л:
2.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация