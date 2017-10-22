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Стадион:
Аполлон Смирнис
1:0
Второй тайм: 63'
Ксанти
0'
1:0
11' Гол
Gonzalo Castillejos
35' Желтая карточка
Контоэс Яннис
46' Желтая карточка
Jonathan Bijimine
63'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Jonathan Bijimine получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Контоэс Яннис получает желтую карточку.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гонзало Касстиллехос.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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