- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
1:0
Второй тайм: 63'
1:0
11' ГолGonzalo Castillejos
35' Желтая карточкаКонтоэс Яннис
46' Желтая карточкаJonathan Bijimine
|
11'
1:0
35'
Состав команд
16
Нассир
Мачи
32
Касадо
Хорхе
19
Kike
Boula
Аполлон Смирнис 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ivan Covic Вратарь
- 2 Контоэс Яннис Защитник
- 4 Michalis Kyrgias Защитник
- 24 Папацоглу Анастасиос Защитник
- 55 Куро Александрос Защитник
- 22 Jonathan Bijimine Полузащитник
- 10 Коне Эммануэль Полузащитник
- 14 Christos Almpanis Полузащитник
- 19 Мендринос Константинос Полузащитник
- 16 Нассир Мачи Полузащитник
- 21 Gonzalo Castillejos Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Уандерсон Силва Вратарь
- 82 Sebastian Bartolini Защитник
- 6 Giorgos Dasios Защитник
- 20 Аньете Антонио Полузащитник
- 30 Axel Juarez Полузащитник
- 11 Матсен Даррен Нападающий
- 15 Eli Elbaz
- Главный тренер: Zoran Vulic
Ксанти 4-3-3
- Основной состав
- 20 Живкович Живко Вратарь
- 5 Dimos Baxevanidis Защитник
- 15 Okan Chatziterzoglou Защитник
- 31 Christos Lisgaras Защитник
- 32 Касадо Хорхе Защитник
- 6 Де Лукас Пабло Полузащитник
- 12 Мехия Альфредо Полузащитник
- 11 Adrian Oscar Lucero Полузащитник
- 77 Бриту Фуртаду Нападающий
- 26 Ендришек Эрик Нападающий
- 19 Kike Boula Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Силла Салимо Защитник
- 22 Goran Roce Нападающий
- 7 Panagiotis Triadis Нападающий
- 24 Peter Orphanides Нападающий
- 30 Dimitris Meliopoulos
- 18 Matias Castro II
- 1 Athanasios Garavelis
- Главный тренер: Milan Rastavac
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 15.10.2017 Аполлон Смирнис 0:0 АОК Керкира С
- 01.10.2017 Левадиакос 2:1 Аполлон Смирнис С
- 23.09.2017 Аполлон Смирнис 0:1 Платаниас С
- 20.09.2017 Платаниас 1:0 Аполлон Смирнис К
- 17.09.2017 Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 11.09.2017 Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК С
- 27.08.2017 Паниониос 2:0 Аполлон Смирнис С
- 21.08.2017 Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис С
- 11.06.2017 Пантракикос 0:3 Аполлон Смирнис ФЛ
- 04.06.2017 Аполлон Смирнис 3:0 Ханья ФЛ
- 28.05.2017 Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис ФЛ
- 21.05.2017 Аполлон Смирнис 0:0 Трикала ФЛ
- 14.05.2017 Ламия 0:0 Аполлон Смирнис ФЛ
- 07.05.2017 Аполлон Смирнис 3:0 Панелефсиниакос ФЛ
- 29.04.2017 ОФИ 1:1 Аполлон Смирнис ФЛ
- 23.04.2017 Аполлон Смирнис 4:0 Каллони ФЛ
- 12.04.2017 Ахарнаикос 0:2 Аполлон Смирнис ФЛ
- 09.04.2017 Аполлон Смирнис 1:0 Киссамикос ФЛ
- 01.04.2017 Пансерраикос 1:2 Аполлон Смирнис ФЛ
- 26.03.2017 Аполлон Смирнис 4:1 Аигиниакос ФЛ
Ксанти (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 15.10.2017 Ксанти 1:1 АЕК С
- 01.10.2017 АОК Керкира 0:2 Ксанти С
- 25.09.2017 Ксанти 0:0 Астерас С
- 19.09.2017 Ксанти 2:0 Панаитоликос К
- 16.09.2017 Левадиакос 1:0 Ксанти С
- 09.09.2017 Ксанти 1:1 Олимпиакос С
- 26.08.2017 Платаниас 0:2 Ксанти С
- 19.08.2017 Ксанти 0:0 Ламия С
- 30.04.2017 Ксанти 3:0 Верия С
- 23.04.2017 Лариса 1:0 Ксанти С
- 09.04.2017 Астерас 0:0 Ксанти С
- 05.04.2017 Ксанти 3:0 Панаитоликос С
- 01.04.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.03.2017 Ксанти 2:2 Левадиакос С
- 12.03.2017 АОК Керкира 1:0 Ксанти С
- 05.03.2017 Ксанти 1:0 Платаниас С
- 02.03.2017 ПАОК 0:1 Ксанти К
- 25.02.2017 Ксанти 1:0 Панатинаикос С
- 18.02.2017 Атромитос 2:1 Ксанти С
- 12.02.2017 Ксанти 0:0 ПАОК С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|2.
|АЕК
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|Паниониос
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|4.
|Левадиакос
|8
|3
|5
|0
|7 - 4
|14
|5.
|Атромитос
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|6.
|Панатинаикос
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Олимпиакос
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|8.
|Ксанти
|0:1
|8
|2
|4
|2
|6 - 4
|10
|9.
|ПАС Янина
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|АОК Керкира
|8
|2
|3
|3
|4 - 7
|9
|11.
|Панаитоликос
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|12.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|13.
|Астерас
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|8
|1
|3
|4
|3 - 7
|6
|15.
|Платаниас
|0:1
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|16.
|Лариса
|1:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Jonathan Bijimine получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Контоэс Яннис получает желтую карточку.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гонзало Касстиллехос.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация